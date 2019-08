Oldesloer Polizei fragt: Wem gehört dieses Fahrrad?

Zivilfahnder beobachtet Täter am Einkaufszentrum Trave-Arkaden. Besitzer des grünen Damenrads hat sich noch nicht gemeldet.

Bad Oldesloe.. Die Oldesloer Polizei sucht den Eigentümer eines Fahrrads, das am Dienstag. 6. August, am Einkaufszentrum Trave-Arkaden (Lübecker Straße) gestohlen worden ist. Ein Zivilbeamter beobachtete, wie der Dieb das Rad entwendete. Er informierte seine Kollegen in der Wache, die den Mann um 16.45 Uhr festnahmen.