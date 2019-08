Ohne Führerschein in unangemeldetem Auto unterwegs

Barsbüttel.. Polizisten haben in Barsbüttel einen Mann gestoppt, der ohne Führerschein mit einem nicht versicherten und unangemeldeten Wagen auf der Autobahn unterwegs war. Der 32-Jährige aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg (Autokennzeichen NWM) war den Beamten des Polizeibezirksreviers Bad Oldesloe am Dienstag, 6. August, am Nachmittag auf der A 1 in Richtung Hamburg aufgefallen. In Barsbüttel hielten sie den Fahrer gegen 15 Uhr an.