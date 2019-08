Zum sechsten Mal hatten wir Ihnen drei Themen zur Wahl gestellt. Mit großem Abstand (67 Prozent der Stimmen) hat die Reportage aus der Bäckerei gewonnen. 25 Prozent der Teilnehmer hätten gern erfahren, was eigentlich ein Schulhausmeister in den Ferien macht. Und acht Prozent haben dafür gestimmt, einen Blick hinter die Kulissen des ADAC-Übungsplatzes zu werfen.

Unser Kollege Lutz Kastendieck wird sich nun also sehr, sehr früh auf den Weg in die Bäckerei der Braaker Mühle machen und berichten, wie Brot und Brötchen in den Ofen und von dort aus in die Auslagen der Läden kommen.