Teilstück der Straße „Jacobsrade “ für Bauhof umbenannt

Neubau des Bauhofs Siek und Umbenennung der Straße "Jacobsrade" in "Am Bürgerpark" zwischen Kreisel und Keuzung.

Siek.. In der Gemeinde Siek haben die Arbeiten am neuen Bauhof begonnen. Im Zuge dessen wurde auch ein Teilstück der Straße „Jacobsrade“ in „Am Bürgerpark“ umbenannt. Den Grund dafür erklärt Bürgermeister Andreas Bitzer (CDU) so: „Die Straße zwischen dem Ortseingang und dem Kreisel an der Hauptstraße trägt bisher denselben Namen wie die Ringstraße im gleichnamigen Gewerbegebiet.“ Deswegen sei es nicht möglich gewesen, eine sinnvolle Hausnummer für den Bauhof zu finden. „Der muss aber für Anlieferungen ohne langes Suchen leicht zu finden sein.“