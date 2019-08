Der Kletterpark Schnurstracks in Aumühle feiert am kommenden Sonnabend sein zehnjähriges Bestehen. Besucher können sich neben dem üblichen Angebot auf besondere Aktionen freuen. Neben einer Waldausstellung lädt Caroline Klein zur Tuchartistik ein und Robin Bongarts bietet Zauberworkshops an. Jubiläum Sa 10.8., 14.00–18.00, Kletterpark Schnurstracks, Holzhof 2, Eintritt: 15 bis 20.-

Oststeinbek: Radtour unternehmen

Die nächste Fahrradtour des Oststeinbeker Kulturrings steht an. Für Teilnehmer geht es am kommenden Sonntag vom Rathaus aus zum Oher Gräberfeld. Die Strecke ist etwa 27 Kilometer lang – inklusive Einberechnung des Rückweges. Zwischendurch ist eine kurze Pause eingeplant. Wer mitfahren möchte, kann einfach vorbei kommen. Radtour So 11.8., 11.00, Rathaus Oststeinbek, Möllner Landstraße 20

Sülfeld: Taizé in Jersbeker Gruft

Pastor Steffen Paar bittet für kommenden Freitag zu einer Andacht.

Foto: HA

Pastor Steffen Paar bittet für kommenden Freitag zu einer Andacht. Ort des Geschehens ist die Jersbeker Gruft der Sülfelder Kirche. Dort können sich Teilnehmer auf eine Auszeit vom Alltag freuen. Dafür sorgen Kerzenschein, meditative Taizé-Gesänge sowie Momente, in denen es absolut still ist. Taizé Fr 9.8., 19.00, Jersbeker Gruft der Sülfelder Kirche, Am Markt 16, Zugang über Pastorat-Seitengang

Bad Oldesloe: Konzert besuchen

Die Wirtschaftsvereinigung Bad Oldesloe verschönert auch in diesem Jahr das Stadtbild mit vielen Kübeln, die von einer Oldesloer Gärtnerei mit 100 Blumen geschmückt worden sind. Die Ausstellung und das anschließende Aufstellen der Pflanzen begleitet die Marching Band Stormarn Magic mit einem einstündigen Konzert auf der Hude. Konzert und Ausstellung Sa 10.8., 11.00, Hude, kostenlos

Ammersbek: Kunst

Seit 50 Jahren arbeitet Doris Waschk-Balz in Hamburg als freischaffende Bildhauerin. Unter dem Titel „Fragmente“ stellen sie und Ricarda Wyrwol, ebenfalls Bildhauerin, eine Auswahl ihrer Werke im Ammersbeker KunstHaus am Schüberg aus. Die Kunsthistorikerin Maike Bruhns wird bei der Vernissage der Kunstschau einführende Worte sprechen. Vernissage So 18.8., 11.30, Haus am Schüberg, Wulfsdorfer Weg 33

Bargteheide: Weinfest

Am Freitag und Sonnabend, 16. und 17. August, findet ein Weinfest in Bargteheide statt.

Foto: Monika Skolimowska / picture alliance / dpa

Ende nächster Woche feiert der Lions Club Bargteheide wieder sein Weinfest. Besucher können sich am Rathausplatz auf verschiedene Gewinnspiele, eine Tombola und qualitativ hochwertige Weine freuen. Der Erlös aus der Veranstaltung kommt Kinder- und Jugendprojekten in der Stormarner Region zugute. Weinfest Fr 16.8. u. 17.8., jeweils 18.00, Rathausplatz, Rathausstraße, Eintritt kostenlos