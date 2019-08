Schützen feiern großes Volksfest in Trittau

Und wenn die Trittauer schon mal zusammenkommen, wird gleich drei Tage lang gefeiert. Von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. August, stellen die 185 Vereinsmitglieder ein Programm auf die Beine, das Volksfeststimmung mit Schützentradition und Unterhaltung verbindet.

Rund 50 Mitglieder machen beim Schießen mit

Für Patrick Lanquillon, Beiname „Der Unerwartete“, geht damit sein Amtsjahr als Schützenkönig zu Ende. An diesem Sonnabend, 10. August, wird beim vereinsinternen Königsschießen sein Nachfolger bestimmt. Bis zu dessen Proklamation beim Katerfrühstück am Sonnabend, 17. August, wird das Ergebnis allerdings geheimgehalten. In dieser Zeit streuen die wenigen Eingeweihten Gerüchte zur Nachfolge und heizen die Spekulationen noch mit dem Legen falscher Fährten an.

Etwa 50 Mitglieder versuchen alljährlich ihr Glück beim Schießen auf die Königsscheibe. Für alle Gewinner gilt nach der einjährigen Amtszeit eine sogenannte Königssperre von zehn Jahren. Sie soll dafür sorgen, dass auch andere Kandidaten zum Zug kommen. „Wir haben definitiv genug Anwärter“, sagt Pressesprecher Philip Weber, selbst Schützenkönig im Jahr 2016.

Das Fest beginnt am Freitag (15 Uhr) mit der Eröffnung des Jahrmarkts mit allerlei Buden, mindestens fünf großen Fahrgeschäften und Vergnügungen wie Dosenwerfen und Schießstand auf dem Schützenplatz. Bis 19 Uhr gelten ermäßigte Familienpreise. Bei der Oldie-Disco ab 20 Uhr (freier Eintritt) legt DJ Schleck in der Schützenhalle tanzbare Musik auf.

Es gibt auch ein Bürgerkönigsschießen

Gegen 21.30 ziehen die Schützen dann mit Fackeln zum Europaplatz. Dort lässt der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Hoisdorf die „Abendserenade“ mit klassischen und modernen Stücken erklingen.

Spannend wird es am Sonnabend beim Katerfrühstück (ab 10.30 Uhr, Eintritt/Essen 15 Euro) inklusive Königsproklamation. Philip Weber sagt: „Das ist keine einfache Ernennung, sondern ein Rahmenprogramm mit einer Story.“ Um 15.30 Uhr stehen das Ausschießen des Bürgerkönigs oder der -königin sowie das Preisschießen für Bürger, Schützen und Jugendliche (auch Sonntag zur selben Zeit, Gebühr 6 Euro) an. Zur Trittauer Partynacht im Festzelt mit der Band Tin Lizzy (19 Uhr) rechnen die Schützen mit etwa 800 Gästen (Eintritt 10 Euro).

Der Sonntag beginnt mit einer Show des Spielmannszugs Ratzeburg auf dem Europaplatz. Der große Schützenausmarsch (14 Uhr) durch den Ort wird von vielen Musikzügen begleitet. Startpunkt ist die Großenseer Straße. Im Festzelt mit 1000 Plätzen geht es um 15.30 Uhr weiter mit Musik, Vorstellung der neuen Majestäten und der Preisverteilung. Ab 19 Uhr tritt die Trittauer Band Bigelos auf. Stimmungsvoll wird es beim großen Feuerwerk um 22 Uhr, für das die Musiker eine Pause einlegen. Alle, die dann erst so richtig in Laune kommen, können mit den Hits der Bigelos noch bis zum Schluss in die Nacht feiern.