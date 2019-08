Frische Lebensmittel aus der Nachbarschaft

80 Prozent der Verbraucher halten Angaben zur Herkunft ihrer Lebensmittel für wichtig, so steht es im Ernährungsreport des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Etwa ebenso hoch ist der Anteil der Verbraucher, die Lebensmittel aus der Region bevorzugen; unter den Frauen sind es sogar 85 Prozent. Älteren Menschen ist dies wichtiger als jüngeren, aber auch bei den 19- bis 29-Jährigen sprachen sich 63 Prozent für regionale Waren aus.

Aldi-Markt hat keine Regio-Kennzeichnung

„Das regionale Angebot hat sich in den vergangenen Jahren in vielen Bereichen verbessert“, sagt Silke Schwartau, Ernährungsberaterin der Verbraucherzentrale Hamburg (VZHH). „Früher fanden wir oftmals keinen deutschen Apfel im Supermarkt. Das hat sich geändert – auch durch die Möglichkeit, die Äpfel bis in den folgenden Sommer zu lagern. Im August kommt dann schon die neue Ware.“ Allerdings sei die Kennzeichnung noch unbefriedigend, so Schwartau. Ein verlässliches Label sei das blau-weiße Regionalfenster. Es mache konkrete Angaben über die regionale Herkunft der Ware und den Ort der Verarbeitung, werde aber noch zu wenig eingesetzt.

Beim Aldi-Markt in Ahrensburg ist die Regio-Kennzeichnung zwar nicht zu finden, dafür aber das „Gutes aus Deutschland“-Label. Dieses kennzeichnet unter anderem Heidelbeeren aus Schleswig-Holstein, genauer: aus Friedrichskoog. Die Ortsangabe präzisiert die großräumige Aussage „Schleswig-Holstein“ und dokumentiert den Versorgungsweg. Der angebotene Mais stammt aus Bruchsal in Baden-Württemberg. Damit musste er eine Fahrtzeit von mindestens sieben Stunden bewältigen. Hier wird deutlich, dass auch innerhalb Deutschlands weite Wege zurückgelegt werden, um Obst und Gemüse in die Supermärkte zu bringen.

Ware aus Spanien, den Niederlanden und Ungarn

Gemüse aus Bruchsal punktet jedoch im Vergleich zu spanischen Gurken und Tomaten oder Spitzpaprika aus Ungarn, die ebenfalls beim Ahrensburger Aldi angeboten werden. „Grundsätzlich beziehen wir, wann immer es möglich ist, unser Obst und Gemüse aus heimischer Produktion“, sagt Michael Strothoff, Unternehmenssprecher von Aldi-Nord. „Als einer der größten deutschen Discountunternehmen in Deutschland benötigen wir allerdings für unsere rund 2300 Märkte eine große Menge an Produkten. Das macht es nicht einfach, alle Märkte ausschließlich mit regionalen Produkten zu beliefern. Daher ergänzen wir auch in der Haupterntezeit unser Sortiment mit Obst- und Gemüse-Sorten aus anderen Regionen wie zum Beispiel Spanien oder den Niederlanden.“

Auch der Ahrensburger Netto-Markt an der Straße Reeshoop kommt offenbar nicht mit heimischer Ware aus; auch hier liegt Ware aus Spanien und den Niederlanden. „Wir legen sehr großen Wert auf hohe Produktqualität und Vielfalt in unserem Sortiment“, betont Christina Stylianou, Sprecherin von Netto Marken-Discount. Zahlreiche Artikel aus dem Obst- und Gemüsesegment kämen aus Deutschland, so Stylianou, etwa verschiedene Beerensorten, Äpfel, Salate, Blattgemüse, Porree und Tomaten. „Erkennen können Netto-Kunden die regionalen Produkte an entsprechenden Siegeln sowie Etikett- und Preisschildauszeichnungen. Dazu gehört auch das Regionalfenster, bei dem Verbraucher auf einen Blick sehen können, woher die Produkte stammen.“

„Zutatentracker“ von Frosta ist vorbildlich

Bei anderen Regio-Labeln ist dies nicht der Fall. Das ergab ein Marktcheck der Verbraucherzentrale. Bezeichnungen wie „Das Beste von hier“, „Gutes aus der Heimat“ und ähnliche Formulierungen seien oft nicht nachvollziehbar, sagt Verbraucherschützerin Schwartau. Oftmals seien als „regional“ ausgelobte Produkte quer durch Deutschland gereist – ein Beispiel: Eine Wurst mit der Angabe „aus maximal 30 Kilometer Umkreis“ wurde in einem 130 Kilometer entfernten Fleischwerk hergestellt.

Genaueres Hinschauen lohnt sich also. Einige Produzenten haben sogar Systeme aufgebaut, mit denen die Kunden durch die Eingabe von Produktnummern oder QR-Codes über das Internet den Ursprung ihrer Ware erkunden können. Silke Schwartau hält zum Beispiel den „Zutatentracker“ vom Fertiggericht-Anbieter Frosta (www.zutatentracker.de) für vorbildlich.

Weitere Infos: Hilfe beim Kauf

Obst und Gemüse, das im Freiland gerade geerntet wird, ist besonders umwelt- und klimaschonend, denn es braucht weder Treibhäuser noch aufwendige Lagerung. Auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie relativ kurze Transportwege zurückgelegt hat, ist bei saisonaler Ware hoch. Die Verbraucherzentralen geben mit Saisonkalendern Orientierung beim Einkauf. Die VZHH Schleswig-Holstein hat den Saisonkalender nun für Smartphones aufbereitet. Mit der App GrünZeit lässt sich leicht beim Einkauf nachschauen, welche Obst- und Gemüsesorten mit geringer Klimabelastung erzeugt wurden. Im August, in der hiesigen Erntezeit, ist die Auswahl groß. In weniger üppigen Jahreszeiten ist der Saisonkalender stärker gefragt. Im November stehen bei den Früchten nur Quitten im grünen Bereich. Äpfel und Birnen landen in der „Gelbphase“, weil hier bereits der Energieaufwand für die Lagerung zu Buche schlagen kann.

Mehr Details: Anbauflächen

Die Landwirtschaftsfläche im Kreis Stormarn umfasst 47.467 Hektar. Rund 80 Prozent (37. 302 ha) sind Ackerland, 20 Prozent Dauergrünland. Der Getreideanbau hat eine hohe Bedeutung in der Region. Die Anbaufläche für Getreide zur Körnergewinnung hat eine Größe von 20.698 Hektar. Obst und Gemüse wird auf 363 Hektar des Ackerlandes angebaut. Hierzu zählen Wurzel- und Knollengemüse sowie Erdbeeren. 590 landwirtschaftliche Betriebe gibt es im Kreis Stormarn. Davon sind 166 reine Ackerbaubetriebe. Den größten Anteil nehmen jedoch die 283 Futterbaubetriebe ein. Damit decken sie 48 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Betriebe ab.