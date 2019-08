Reinbek. Für die nächste Zeit wird es auf dem Bolzplatz erst einmal ruhig bleiben müssen. Denn die Spielfläche Schaumanns Kamp Kehre am Schneewittchenweg in Reinbek ist aus Sicherheitsgründen seit Juli gesperrt. Der Platz ist so marode, dass die Verletzungsgefahr beim Spielen einfach zu groß ist.

Verwaltung ermittelt jetzt Kosten Vor einigen Wochen hat eine Fachfirma den Kunststoffbelag des Platzes gereinigt und dabei diverse Schäden festgestellt. Die Mängel sind so erheblich, dass die verantwortlichen Fachleute des städtischen Betriebshofes gezwungen waren, den Platz zu sperren. Die Spielfläche ist laut Verwaltung in Teilbereichen so dünn und porös, dass ein Ausbessern einzelner Stellen nicht mehr ausreichend wäre, um den Sicherheitsanforderungen zu genügen. Das Unfallrisiko sei sehr hoch und mache ein gefahrfreies Bolzen auf dem Platz unmöglich Jetzt ermittelt die Verwaltung, welcher Aufwand und welche Kosten nötig sind, um den Sportplatz zu sanieren. Sobald verlässliche Informationen vorliegen, werden die nächsten Schritte eingeleitet, damit die Reparatur des Platzes möglichst zügig beginnen kann. Die Stadt bittet alle Betroffenen um Verständnis. Die Hoffnung ist, dass schon bald wieder ohne Gefahr auf dem Spielfeld gekickt werden kann.