Ein Kabarettabend im Ahrensburger Marstall

Ahrensburg. Das Kind ist ausgezogen und Mutti muss neue Prioritäten setzen, denn plötzlich sieht das Leben ganz anders aus. Diese Situation bildet die Ausgangslage beim neuen Programm „Gebongt“, mit dem Kabarettistin Andrea Bongers am Freitag, 30. August, zu Gast im Marstall Ahrensburg ist. Ein Thema, bei dem Powerfrau so richtig aus dem Vollen schöpfen kann. Sie sagt: „In dem Stück versucht sich eine Fünfzigjährige auf eine neue Situation einzustellen, doch die Ereignisse überrollen sie.“

Zur Freude des Publikums, versteht sich, und glücklicherweise steht sie dabei nicht allein auf der Bühne, sondern bekommt von allerlei Puppencharakteren Verstärkung. Mal spricht ein Schaf aus, was Mutti nicht zu denken wagt, mal muss Bongers sich mit dem Macho par excellence Uwe Sattmann herumplagen, der bereits in der WDR-Kabarettserie Ladies Night für Wirbel sorgte. Sogar Experten in Sachen Liebesdinge stehen ihr zur Seite: Wie ihr flauschiger lila Loverboy Manolo Panik. Will der ihr an die Wäsche, können schon mal ungeahnte Hindernisse auftreten. Da ist es gut, wenn wenigstens die eigene Sexualtherapeutin Sissi Snake den Durchblick hat.

Bongers singt Duett mit dem Macho Uwe Sattmann

Die Rolle der Puppen beschreibt die Kabarettistin so: „Ich gehe mit ihnen in den Dialog, um Themen zu besprechen.“ Wobei Sattmann eindeutig der herausforderndste Gesprächspartner ist. Als sie ihm erklärt, dass die zweite Lebenshälfte das Thema ihres Programms ist, kontert er: „Also was für Frauen.“ Denn für Männer sei es nicht von Interesse, da diese nach der Devise „Arbeiten bis zum Umfallen oder sich ab 50 was Jüngeres suchen“ lebten. Und dann empfiehlt ihr der Frauenverächter noch, sich ein bisschen hübsch zurechtzumachen und ein paar schöne Lieder à la Helene Fischer zu singen.

Womit Bongers den Vorschlag wohl kontert? Das soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Immerhin: Als Duettpartner macht der Angeber Sattmann doch eine recht passable Figur. Verraten werden kann aber, dass auch die zweite Lebenshälfte keineswegs frei von Obsessionen ist – ganz im Gegenteil. Im Fall von Bongers handelt es sich um eine „Balkon-Obsession“, der sie sogar einen eigenen Song widmet. Mehr neue Einsichten und tiefe Einblicken in das Leben jenseits der Fünfzig liefert Andrea Bongers am laufenden Band. Sie unterhält das Publikum mit einer gelungenen Mischung aus Kabarett, Musik, Comedy und Puppenspiel und beantwortet die Frage, ob die „besten Jahre“ tatsächlich die besten sind, mit einem klaren Ja. Das Programm bietet Zuschauern also jede Menge Anlass, optimistisch in die Zukunft zu blicken.

Puppenkabarett „Gebongt“ Fr 30.8., 20.00, Ahrensburger Kulturzentrum Marstall, Lübecker Straße 8, Karte im Vorverkauf 24,–/20,–, an der Abendkasse 26,–/22,–, Vorverkaufsstelle: Buchhandlung Stojan, Hagener Allee 3 a, online über die Website www.marstall-ahrensburg.de