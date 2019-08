Bad Oldesloe. Alte Kassenbücher und andere antiquarische Kostbarkeiten hat jetzt die Sparkasse Holstein an das Kreisarchiv in Bad Oldesloe übergeben. 25 Regalmeter umfassen die wertvollen Dokumente, von denen die ältesten aus dem Jahr 1824 stammen.

In 150 Bänden ist vielerlei vermerkt

„Die Unterlagen gewähren einen Einblick, was Städte und Gemeinden in den Ausbau von Straßen, die Kanalisation und die Elektrisierung investiert haben. Sie geben aber auch Auskunft über die Kontobewegungen der kleinen Leute“, sagt Kreisarchivar Stefan Watzlawzik. So sind in etwa 150 Bänden die Einkünfte und Ausgaben von Dienstmädchen und Schustergesellen vermerkt, tabellarisch und in feinster Handschrift. Der Schatz hat bereits die Neugier zahlreicher Hochschulen geweckt. So haben Wissenschaftler der Unis in Hamburg, Aachen und Mannheim Interesse an den digitalisierten Dokumenten angemeldet.