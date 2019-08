Die Europa-Union Glinde bietet eine Tagesfahrt zum Vogelpark in Walsrode an, bei der Gäste willkommen sind. Mittagessen und Kaffeepause stehen ebenfalls auf dem Programm. Mehr Infos und Anmeldung (bis Sonnabend, 17. August) bei Gerd Mucha unter Tel. 040/711 02 07 oder per E-Mail an gerd.mucha@t-online.de.

Tagestour Sa 31.8., 9.00, Bushaltestelle Am Sportplatz, Möllner Landstraße, Gebühr für Gäste 50,–

Treffen in Ahrensburg

Beim Internationalen Stammtisch in Ahrensburg können sich Gäste auf Livemusik, ein orientalisches Büfett und Gespräche freuen. Ebenfalls eingeladen sind Politiker aller Parteien. Die Themen 70 Jahre Grundgesetz, Blut- und Organspende sowie Heimat und Heimweh stehen bei dem Treffen im Vordergrund.

Internationaler Stammtisch Mo 12.8., 18.00, Peter-Rantzau-Haus, Manfred-Samusch-Straße 9, frei

Kurse in Ahrensburg

Für alle, die sich mit der Installation oder Nutzung von Apps beschäftigen wollen, sind zwei Kurse der Volkshochschule (VHS) Ahrensburg gedacht. Anmeldungen sind bis Donnerstag, 15. August, per E-Mail an info@vhs-ahrensburg.de oder auf www.vhs-ahrensburg.de möglich. Infos gibt’s unter Tel. 04102/80 02 11.

Smartphonekurse Do 22.8., 9.30 bis 12.00 oder 12.30–15.00, VHS, R. 10, Bahnhofstraße 24, Gebühr 19,30

Freibadbesuch in Bad Oldesloe

Das Freibad Poggensee in Bad Oldesloe bereitet einen Aktionstag für junge Besucher vor. Auf einem großen Kletterturm können Kinder mit ihren Freunden um die Wette klettern oder sich am Schminkstand verschönern lassen. Außerdem zeigt ein Ballonkünstler seine Fähigkeiten.

Aktionstag „Abenteuerland“ Mi 7.8., 15.00–18.00, Freibad Poggensee, Poggensee 1 a, Eintritt Erw. 2,–, Ki. über 7 J. 1,–, Ki. unter 7 J. frei

Erste-Hilfe-Kursus in Tangstedt

Erste Hilfe kann lebensrettend sein. Das Rote Kreuz (DRK) plant einen Grundkursus in Tangstedt, bei dem auch der Umgang mit dem Defibrillator geübt wird. Das Tagesseminar hat einen Umfang von neun Unterrichtsstunden. Die Anmeldung erfolgt auf der Website www.drk-stormarn.de. Mehr Infos: Tel. 04531/17 81 14.

Grundkursus Erste Hilfe Sa 10.8., 9.30–17.00, Gemeindezentrum, Hauptstraße 92, Gebühr 40,–

Konzert in Siek

Der Verein Sieker Kreis erinnert mit einem Konzert an die 60er- und 70er-Jahre. Die Trittauer Band Bigelos hat zu ihrem Auftritt Gitarrist Bernd Vogelsang und Sofie Pieters an der Geige eingeladen. Die sieben Musiker bringen Hits aus der wilden Zeit auf akustischen Instrumenten zu Gehör.

Konzert 17.8., 19.00, Kotten, Sieker Berg 9, Karte 17,–, Vvk. Siek: Edeka, Hauptstraße 1; Großhansdorf: Schreibwaren Wilbert, Eilbergweg 5