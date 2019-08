Kriminalität Drei Autos in einer Nacht in Glinde aufgebrochen

Glinde.. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag, 3./4. August, sind in Glinde gleich drei Autos aufgebrochen worden. Nach Angaben der Polizei standen die Fahrzeuge, allesamt der Marke BMW, in den Straßen Am Alten Gleis, Mühlenstraße und Herbert-Rübner-Straße. Sie waren entweder am Seitenstreifen oder direkt auf dem Privatgrundstück abgestellt.

In zwei Fällen wurde die hintere Dreieckscheibe aufgebrochen und so das Fahrzeug entriegelt. Bei dem dritten Auto hebelten der oder die Täter die Scheibe der Beifahrertür auf. Anschließend wurden die Multifunktionslenkräder ausgebaut, in einem Fall auch das Navigationsgerät. Die Höhe des entstandenen Schadens sowie der Wert des Stehlgutes stehen noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Angaben zu den Pkw-Aufbrüchen machen? Wem sind in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag im Stadtgebiet Glinde verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727 70 70.