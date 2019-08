Mit Wandern in der Natur aktiv die Gesundheit fördern

Ahrensburger Volkshochschule bietet Kursus mit sechs Terminen an. Es geht zu Fuß in Landschafts- und Naturschutzgebiete.

Ahrensburg.. Der Sommer ist die ideale Zeit für unbeschwerte Wanderungen durch Naturlandschaften. Das haben die Programmplaner der Volkshochschule (VHS) Ahrensburg zum Anlass für einen Kursus genommen, der an sechs Terminen zweistündige Rundwandertouren in Landschafts- und Naturschutzgebiete bietet. Sie führen durch Lebensräume wie Auen, Wiesen, Felder, Moore, Bruch- und Laubwald, an Still- und Fließgewässern entlang sowie über eiszeitliche Moränenhügel. Durch den wenig belastenden Ausdauersport fördern die Gruppenmitglieder aktiv ihre Gesundheit, stärken Herz, Immunsystem und Kreislauf und reduzieren Stress durch bewusste Entspannung.

In moderatem Tempo geht es ohne Pause durch den Hagener und Manhagener Forst, das Stellmoorer Tunneltal, Heidkoppelmoor, in die Gegend um den Bredenbeker Teich herum sowie auf den Höltigbaum. Die Teilnehmer erfahren Wissenswertes zu Wanderschuhen, Kleidung, Rucksäcken, Wanderkarten und Naturbeobachtungen. Teilnehmer sollten darauf achten, feste, bequeme Laufschuhe und der Witterung angepasste Kleidung zu tragen. Anzeige HamburgerIMMOBILIEN.de Freiraum zum Dasein im Naturpark Westensee Dieses 96,6 m² große Haus mit viel Grundstück in Warder und einer fußläufig zu erreichenden Badestelle bietet eine Welt abseits vom Alltag. mehr