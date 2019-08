Reinbeks Bürgermeister: „Schuldenstand springt in die Höhe“

Reinbek.. Für Björn Warmer ist das Amt des Rathauschefs eine Leidenschaft. Denn auch im Urlaub beobachtet er, wie die Verwaltung in anderen Orten funktioniert. Abschalten kann der 44-Jährige Bürgermeister beim Wasserrutschen. Im September besucht er mit Freunden die höchste Wasserrutsche der Welt in Venedig. Seit 2014 ist der Jurist mit SPD-Parteibuch Chef der Verwaltung der 27.000-Einwohner-Stadt im Süden von Stormarn. Im Mai 2020 will er sich zur Wiederwahl stellen. Vor seinem Amtsantritt hat Warmer als Justiziar der Stadt Schwarzenbek und als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag gearbeitet. Außerdem war er selbst viele Jahre in der Kommunalpolitik in Wentorf aktiv. Warmer lebt dort mit seiner Frau und vier Kindern.

Beim Stadtcheck haben Bürger zahlreiche Wünsche für die Entwicklung Reinbeks geäußert. Was davon wird umgesetzt, was ist bereits in Planung?

Björn Warmer Wir haben das bewusst vor der Kommunalwahl gemacht, damit die Politiker ein paar Aufgaben mitbekommen, die es abzuarbeiten gilt. Das Ergebnis war ambivalent: Kernfrage war die Entwicklung der Stadt im Hinblick auf weitere Wohnbebauung. Wir haben eine recht große Zustimmung dafür erhalten. Dort endet die Einigkeit jedoch, denn die eine Hälfte sagt, bitte nur außerhalb der jetzt bebauten Gebiete. Und die anderen wollen genau diese Freiflächen erhalten und lieber Innenverdichtung. Diesen Riss haben wir aufgezeigt und haben Potenzialgebiete kurz vor den Ferien benannt. Die Diskussion darüber wird nach der Sommerpause losgehen.

Welche Rolle spielt dabei sozialer Wohnungsbau?

Mein Eindruck ist, dass wir bestimmte Wohnformen nicht mehr abbilden können. Wir haben Einzelhaussiedlungen, die sind schön geworden. Wir müssen aber eine Stadt sein, die für alle da ist. Denken Sie etwa an Alleinerziehende oder Auszubildende.

Gibt es für Sie eine Grenze, wie groß Reinbek werden darf?

Die Wachstumsgrenze liegt für mich dort, wo wir das „Wohlfühl-Gefühl“ der Reinbeker gefährden. Darum müssen wir die Entwicklung mit all denen angehen, die dazu etwas zu sagen haben. Das sind aber nicht nur die Bedenken-, sondern auch die Bedarfsträger.

Welche Möglichkeit sehen Sie, auch im Gewerbe zu wachsen?

Die haben wir. Diesen Versuch unternehmen wir aber nicht zum ersten Mal. Vor vier Jahren wollten wir das Gewerbegebiet am Senefelder-Ring erweitern, aber das gefiel den Bürgern nicht. Jetzt haben wir abgewartet, aber den Dialog nicht abbrechen lassen. In diesem Herbst wollen wir konkret benennen, welchen Bedarf Reinbek hat. Außerdem gibt es weitere Bereiche in der Nähe der Autobahn 24, die wir uns näher ansehen wollen.

Was sagen Sie den Menschen, die entsprechende Erweiterungen verhindern wollen?

Veränderung und Dynamik sind erforderlich. Alles andere wäre in dieser Region töricht. Wir müssen rechtzeitig miteinander reden und einander ernstnehmen. Wichtig ist aber auch, dass wir den Perspektivwechsel wagen. Wer nur mit verschränkten Armen gegen ein Projekt ist, hat weniger Gewicht als diejenigen, die konstruktiv mitgestalten wollen.

Das Schulzentrum wird für rund 27 Millionen Euro saniert und erweitert. Durch den Asbest-Fund ziehen die Schüler auf einen Containercampus, der rund sieben Millionen Euro zusätzlich kostet. Schränkt das Reinbeks Spielraum bei anderen Vorhaben ein?

Es wäre nicht besonnen zu sagen, dass wir das im Vorbeigehen erledigen. Unabhängig davon haben wir den Umbau schon längere Zeit vor uns hergeschoben, abgewartet, ob wir mit Wentorf gemeinsame Sache machen können. Seitdem das misslungen ist, ist uns klar, dass wir die Schule regelrecht auf links drehen müssen. Dass der Container-Campus jetzt noch einmal sieben Millionen obendrauf kostet, ist hochgradig schmerzhaft. Es schränkt uns zwar nicht unmittelbar finanziell ein, unsere Einnahmen müssen aber stabil bleiben oder steigen. In der Summe ist das das größte Bauprojekt, das wir je hatten.

Welche Auswirkungen hat das auf den Schuldenstand der Stadt?

Der springt regelrecht in die Höhe, aber mit Ansage. Vorher haben wir beträchtlich Schulden abgebaut. Der Sanierungsstau war in der Schule am schlimmsten. Aber gucken Sie sich das Rathaus an, um ein weiteres Beispiel zu nennen. Es ergibt jetzt Sinn zu investieren, bevor die Zinsen steigen. Die Schulden werden sich dadurch in den nächsten dreieinhalb Jahren laut Haushaltsprognose von jetzt rund 20 Millionen auf voraussichtlich knapp 60 Millionen Euro erhöhen.

Jahrelang wurde über den Neubau der Feuerwache am Mühlenredder gestritten. Jetzt ist politisch alles geklärt. Wann ist Baustart?

Nächstes Jahr soll es losgehen. Der Wettbewerb mit der Kostenermittlung war jedoch schon 2015/16. Darum müssen wir die Schätzung aktualisieren und in den Haushalt aufnehmen. Dann sehe ich keine weiteren Hindernisse. Nach dem Leidensprozess wird niemand dieses Paket wieder aufschnüren.

Durch die neuen Köpfe in der Stadtverordnetenversammlung haben Sie sich ein schnelleres Vorankommen bei Projekten versprochen. Ist das der Fall?

Sachliche Auseinandersetzungen gibt es immer, natürlich spielt auch Zwischenmenschliches da rein. Aber das Zusammenwirken ist mittlerweile richtig gut. Mehr Berufstätige in den Reihen der Politiker bedeutet: Auch die Ehrenamtlichen haben tagtäglich mit Entscheidungen zu tun, die man pragmatisch treffen muss. Die haben gewissermaßen „mehr Zug zum Tor“, was ich sehr sympathisch finde.

Zuletzt haben Politiker die TSV Reinbek verärgert, weil die Erweiterungspläne des Sportvereins auf kein Wohlwollen gestoßen sind. Sehen Sie noch eine Chance für das Vorhaben?

Natürlich sehe ich die. Ich habe mit der Leitung des Vereins zusammengetragen, welche Fragen wir in der Diskussion gehört haben: Was hat der Verein vor, inwieweit bedeutet das Konkurrenz für andere Vereine, welches finanzielle Risiko trägt die Stadt? Das ergab in der Summe ein negatives Gefühl bei der Politik. Es gab eine ganze Latte an Fragen, die wir nun aus städtischer Sicht beantworten werden. Dann müssen wir alle Beteiligten an einen Tisch holen und die Dinge offen ansprechen. Das mache ich jetzt mit einer gewissen Ungeduld, aber die ist produktiv.

Sie streben eine zweite Amtszeit an. Haben Ihnen die Parteien schon Unterstützung zugesagt?

Es gibt noch keine offiziellen Gespräche. Wir haben gerade erst den Wahlausschuss gebildet, da habe ich gesagt, dass ich wieder antrete. Natürlich gibt es schon Kontakte. Mein Eindruck ist, dass ich ein gutes Verhältnis zu den Fraktionen habe. Ich bin SPD-Mitglied, das gibt mir einen Wertekontext. An die Zusage, dass man mir dieses Parteibuch in meiner Amtsführung nicht anmerkt, habe ich mich aber gehalten.

Ist das Amt des Verwaltungschefs ein Traumjob?

Na klar, für mich ist es das. Ich habe eine so große Gestaltungsfreiheit! Es ist ein Privileg dieser Arbeit, eine Idee bis zum Ende verfolgen zu können. Ich habe mehrere Jahre beim Bundestag gearbeitet, hatte aber dabei den Eindruck, dass ich manchmal für die Tonne arbeite. Ich will wissen, was ich bewirken kann, deswegen wollte ich bewusst an die Front. Da bin ich jetzt gelandet und da gehöre ich auch hin.

Welche Herausforderungen muss Reinbek in naher Zukunft meistern?

Die Herausforderung ist das erfolgreiche Umsetzen der Projekte, über die wir gerade gesprochen haben. In den vergangenen Jahren hatten wir oft Vorhaben im Haushalt, die dann durch den politischen Streit nicht realisiert wurden. Davon ist die Feuerwehr das spektakulärste Beispiel. Nun haben wir eine Stadtvertretung, die sagt: „Lauft mal los.“ Jetzt müssen wir rennen. Die Asbest-Problematik an der Gemeinschaftsschule war ein echtes Unglück. Wir mussten sämtliche Kapazitäten darauf stürzen. Dadurch haben wir bei anderen Projekten einen Versatz von einem halben Jahr. Kernthema wird die Herstellung einer gemeinsamen Vorstellung davon sein, wie wir uns entwickeln wollen. Dafür brauchen wir Reinbeker Kriterien.