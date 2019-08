Die Ortsgruppe des Naturschutzbundes in Ammersbek lädt alle Bürger ein, sich über das „Gartenprojekt für Wildbienen am Moorteich“ zu informieren. Die Mitglieder freuen sich, wenn Besucher des Geländes sich mit ihnen zu Wildgärten und insektenfreundlichen Pflanzen austauschen.

Besichtigung Projektfläche Sa 10.8., 14.30–16.30, nordöstliche Ecke des Moorteichs im Park zwischen Moorweg und Teichweg, frei

Ahrensburg: Android für Einsteiger

Die VHS Ahrensburg bietet Einsteiger-Kurse fürs Smartphone an

Foto: VHS

Für alle, die ein Smartphone mit dem Betriebssystem Android besitzen und es besser kennenlernen wollen, sind die beiden Kurse der Volkshochschule (VHS) Ahrensburg gedacht. Die Teilnehmer lernen, Gesten einzusetzen, ein Konto zu erstellen und ihr Gerät individuell zu konfigurieren.

Kurse Di/Do 13./15.8., 9.30–12.00 oder 12.30–15.00, VHS, Bahnhofstraße 24, Gebühr 38,70, Anmeldung/Infos: www.vhs-ahrensburg.de

Ahrensburg: Tennis für Kinder

Die Tennisabteilung des Hoisbütteler SV lädt Kinder von fünf bis 17 Jahren zum kostenlosen Schnuppertraining ein. Dank druckreduzierter Bälle erleben Kinder bereits ab der ersten Stunde Erfolge. Sportschuhe und Sportzeug sollten mitgebracht werden. Die passenden Schläger und Bälle werden gestellt. Anmeldungen bitte per E-Mail an HTC@tennis2011.de.

Schnuppertraining Mo 5.8., 15.00 bis 17.00, Anlage am Bullenredder 9

Ahrensburg: Kunst und Wort

Im Ahrensburger Marstall trifft Kunst auf Wort

Foto: Marie Ficheux

Der Marstall in Ahrensburg wagt mit seinem neuen Format in der Reihe „Blaue Stunde“ eine Begegnung von Kunst und Wort. Im Mittelpunkt steht ein Bild der Malerin Marie-Pierre Ficheux. Was es zu erzählen hat, entschlüsselt Elke Becker-Dikomey auf unterhaltsame Weise.

Bild und Wort Fr 9.8., 19.00, Marstall (Remise), Lübecker Straße 8, Karte 5,– im Vvk. in Buchhandlung Stojan, Hagener Allee 3 a und an AK

Ahrensburg: Experimente in Bücherei

In der Ahrensburger Stadtbücherei begeben sich Kinder mit dem Buch „Reise um den Mond“ auf Entdeckertour ins Weltall. Bei der Mitmachlesung von Barbara Kranz-Zwerger stehen Experimente zu Mondphasen, Meteoriten und Raketen auf dem Programm.

Lesung Mi 7.8., 11.00–12.30 Uhr, Stadtbücherei, Manfred-Samusch-Straße 3, ab 8 J., kostenfrei, Anmeldung erforderlich: Tel. 04102/771 70

Oststeinbek: Kantor gibt Konzert

Kirchenkreiskantor Jörg Müller

Foto: BGZ

Kirchenkreiskantor Jörg Müller setzt die Reihe kleiner Orgelkonzerte in der Auferstehungskirche in Oststeinbek fort. Das Publikum kann sich auf eine Mischung aus unterschiedlichen Genres freuen, die die klangliche Vielfalt der Orgel zu Gehör bringen soll. Nach dem Konzert stehen Brezeln und Getränke zum Kauf.

Orgelkonzert Fr 9.8., 18.00–19.30, Auferstehungskirche Oststeinbek, Möllner Landstraße 50, Eintritt frei