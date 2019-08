Musikerduo ist zu Gast am Tonteich

Wohltorf/Wentorf.. Es gibt ein Wiedersehen mit Ike Moriz: Der Sänger aus Südafrika ist derzeit in Deutschland auf seiner „Millennium Hits Tour“ unterwegs und gibt mehrere Konzerte in Norddeutschland. Ike Moriz ist in Bergedorf und Wentorf aufgewachsen, lebt inzwischen mit Frau und Kindern in der südafrikanischen Hafenstadt Kapstadt.

Jedes Jahr im Sommer verlässt er seine Wahlheimat, um seine Familie in Bergedorf zu besuchen. Moriz sagt: „Wir sind jetzt sechs Wochen lang in Deutschland und Frankreich.“ Während dieser Zeit habe er viele öffentliche, aber auch Auftritte bei privaten Anlässen geplant. In unserer Region steht Moriz gemeinsam mit dem Bergedorfer Saxofonisten Kurt Buschmann auf der Bühne. Ihr nächstes Konzert geben die Musiker am Sachsenwald Tonteichbad (Am Tonteich 35) am Sonnabend, 3. August (20 Uhr).

Nach dem Konzert am Tonteich geht der Hut herum

Die Konzertbesucher können sich auf eine Mischung aus Jazz, Swing, Pop, Rock und Blues freuen. Das Besondere an den Tonteich-Konzerten ist, dass kein Eintritt verlangt wird. Denn am Ende des Abends geht die „Hutkasse“ herum. „Meine Musik ist eine Mischung aus Klassikern meiner 19 Alben, kombiniert mit alten Songs, die ich neu interpretiere“, erzählt Ike Moriz über sein Programm. „Ich mag diese unmittelbare Verbindung zum Publikum sehr“, sagt der Künstler. Mittlerweile spielt er auf exklusiven Hochzeiten in Südafrika und ist der Haus-Entertainer in drei Luxushotels in Kapstadt.

Weitere Auftritte in Wentorf und Hamburg

Wer das Konzert am Tonteich verpassen sollte, hat weitere Gelegenheiten, Ike Moriz und Kurt Buschmann live zu erleben: Am Freitag, 16. August (20 Uhr), sind die beiden Künstler zu Gast im Oxhoft Weinlager in Wentorf an der Hauptstraße 6 e. Karten zum Preis von 15 Euro gibt es im Vorverkauf im Weinlager zu den Öffnungszeiten: dienstags, donnerstags und freitags in der Zeit von 10 bis 12 und 14.30 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 14 Uhr. Einige Tage danach, am Donnerstag, 22. August (18 bis 22 Uhr), können Besucher des White Dinner im Hamburger Hanseviertel (ABC-Straße) die schöne Atmosphäre und dazu die Klänge des Musikerduos genießen.

Dass sich Ike Moriz nicht nur in Südafrika, sondern auch in Norddeutschland zunehmender Bekanntheit erfreut, zeigen die vielen ausverkauften Konzerte. Dazu zählt auch die „Love Swings Show“ in Hamburg-Niendorf am 18. August. Um so besser für die Fangemeinde, dass es für das Konzert am Tonteich keine Karten gibt und es daher nicht ausverkauft werden kann.