Bad Oldesloe.. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bietet wieder einen Erste-Hilfe-Grundkursus mit neun Unterrichtseinheiten an. Ein nächster Termin ist Mittwoch, 14. August, von 9 bis 17 Uhr an der Grabauer Straße 17 beim DRK Kreisverband Stormarn in Bad Oldesloe. Die Teilnahmegebühr beträgt 40 Euro. Für Betriebsersthelfer erstattet die zuständige Berufsgenossenschaft die Kosten. Auch in diesem Kursus wird der Defibrillator vorgestellt. Anmeldungen unter www.drk.de (Angebote, Erste-Hilfe-Kurse) oder Telefon: 04531/17 81 14.