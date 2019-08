Bad Oldesloe. Die Stadt Bad Oldesloe erneuert mit dem Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr die Fahrbahndecke des Konrad-Adenauer-Rings zwischen den Kreuzungen Pferdemarkt/Segeberger Straße und Schützenstraße einschließlich der Kreuzung am Pferdemarkt und der Radwege. Die Asphaltarbeiten an der Kreuzung sind erledigt, nun wird verfugt. Deshalb wird die Segeberger Straße am Sonnabend, 3. August, bis Montagmorgen gesperrt. Fußgänger können Segeberger Straße, Berliner Ring und Pferdemarkt an den Ampeln überqueren.