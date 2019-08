Barnitz.. Er gab vor, die Feuermelder in einem Mehrfamilienhaus an der Westerauer Straße in Barnitz kontrollieren zu wollen. So verschaffte sich ein falscher Handwerker Zutritt zur Wohnung eines Mieters. Später bemerkte der 26-jährige, dass sein Smartphone gestohlen worden war. Der Täter wird so beschrieben: Etwa 50 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß, kräftige Statur, Dreitagebart, graue Halbglatze. Die Polizei, die den Fall vom Freitag, 26. Juli, erst am Mittwoch öffentlich machte, bittet um Hinweise unter Telefon 04533/79 34 00.