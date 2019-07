Lange Staus nach schwerem Unfall auf der Autobahn 1

Lkw rast bei Reinfeld in die Leitplanke. Auflieger kippt auf die Gegenfahrbahn. Bergungsarbeiten gestalten sich schwierig.

Reinfeld.. Ein schwerer Unfall auf der Autobahn 1 hat am Montagnachmittag für massive Verkehrsbehinderungen gesorgt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 40 Tonnen schwerer Lkw in Richtung Hamburg unterwegs, als der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Sattelzug verlor. Der Wagen fuhr in die Mittelleitplanke, der Anhänger kippte um und ragte auf die Gegenfahrbahn.

Die Autobahn war in Richtung Hamburg zunächst voll gesperrt, später konnten der Standstreifen und die rechte Spur wieder freigegeben werden. Auch in Richtung Lübeck war nur eine Spur befahrbar. Die Folge war langer Stillstand in beide Richtungen. Der Fahrer des Lkw wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Aus der Zugmaschine floß Dieselkraftstoff auf die Fahrbahn, der von der Feuerwehr aufgenommen und beseitigt werden musste.