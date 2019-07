Reinfeld. Der Breitbandausbau in Reinfeld geht in diesem Jahr in seine finale Phase. Deshalb sind im Stadtgebiet südlich der Bahn umfangreiche Kabelarbeiten notwendig, die voraussichtlich bis Ende November andauern werden.

Ausbau begann bereits im Jahr 2017

Die Erdarbeiten in der Straße Am Zuschlag und in der Krögerkoppel sind bereits Mitte Juli erfolgt. Seit Mitte vergangener Woche werden sie nun in den Straßen Schauberg, Karlsberg, Persanteweg und Kolberger Straße fortgesetzt. Wegen der geringen Straßenbreite gelten hier seitdem Einbahnstraßenregelungen.

Die Einfahrt in das Wohngebiet erfolgt über die Körliner Straße, während über die Kolberger Straße nur ausgefahren werden kann. Für die Straßen Schauberg und Karlsberg ist zudem ein beidseitiges Halteverbot eingerichtet worden. Die Anwohner werden aus diesem Grund gebeten, ihre Fahrzeuge möglichst auf den Grundstücken abzustellen. Die Baumaßnahme in diesem Bereich wird voraussichtlich sechs bis acht Wochen in Anspruch nehmen.

Die Vereinigte Stadtwerke Media GmbH hatte bereits 2017 begonnen, ihr Glasfasernetz in Reinfeld auszubauen. Im Vorjahr hat dann auch die Telekom den Breitbandausbau forciert. Anfang dieses Jahres verfügten bereits 90 Prozent aller Reinfelder Haushalte über schnelles Internet.