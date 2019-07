Feuer bei Erntearbeiten – die latente Gefahr

Ahrensburg. Es hat nur wenige Minuten gedauert, bis 1000 Quadratmeter des Getreidefelds am Braunen Hirsch in Ahrensburg in Flammen standen. Ein Mähdrescher war dort am Freitagabend bei Erntearbeiten in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, konnte ein Ausbreiten des Feuers aber nicht verhindern. Die dunkle Rauchwolke war bis nach Hamburg zu sehen, die Deutsche Bahn musste den Zugverkehr zwischen Rahlstedt und Ahrensburg aus Sicherheitsgründen vorübergehend einstellen.

Kein Einzelfall: Immer wieder kommt es derzeit zu Flächenbränden, erst vor einigen Tagen ging zum Beispiel im Reinbeker Ortsteil Schönning­stedt ein Mähdrescher in Flammen auf. Auslöser sind Trockenheit, hohe Temperaturen und starker Wind. „Die Felder sind staubtrocken“, sagt Friedrich Klose, Vorsitzender des Kreisbauernverbands. „Es braucht nur einen kleinen Funken, um einen Brand auszulösen, und dann geht alles rasend schnell.“

Erntehelfer unterstützten Löscharbeiten

Das bestätigt auch Kreisbrandmeister Gerd Riemann. „Während der Ernte laufen die landwirtschaftlichen Maschinen heiß“, erklärt er. „Zugleich entsteht beim Dreschen des Getreides und auch beim Überführen des Korns auf den Anhänger sehr viel Staub – und der brennt extrem gut.“ Bereits in der Dreschtrommel kann es laut Riemann zu einer Staubexplosion kommen. Aber auch die zurückbleibenden Ährenhüllen und das gehäckselte Stroh könnten leicht Feuer fangen. Dieses breite sich dann im Handumdrehen auf den trockenen Feldern aus, bei Wind besonders stark. „Die Flammen sind so schnell, dass man nicht weglaufen kann“, sagt Stormarns oberster Feuerwehrmann. „Ein lautes Rauschen ist zu hören, wenn sie sich ihren Weg durch das Kornfeld bahnen.“

Eine Möglichkeit, solche Flächenbrände zu verhindern, gibt es laut Riemann nicht. Das Risiko lasse sich aber verringern, indem Mähdrescher und Strohpressen nach jedem Einsatz gründlich gereinigt werden. Die Landwirte könnten zudem Maßnahmen ergreifen, damit sich die Flammen im Ernstfall nicht so stark ausbreiten. Hilfreich sei, mit einem Pflug oder einer Fräse einen Streifen um den Brandherd zu schneiden, um die Flammen zu stoppen. Auch in Ahrensburg unterstützten Erntehelfer auf diese Weise die Löscharbeiten.

Landwirte müssen mit der Gefahr leben

Foto: HA

Einige Bauern haben zudem einen mit Wasser gefüllten Güllewagen auf ihrem Hof stehen, den sie bei Bedarf schnell mit einem Schlepper aufs Feld ziehen können. „Da passen bis zu 10.000 Liter Wasser rein“, sagt Riemann. „Wenn sie dieses an einem Knick verteilen, können sie das dahinter liegende Feld wahrscheinlich retten.“

Auf anderes Wetter zu warten, sei für die Landwirte dagegen keine Option, sagt Friedrich Klose. „Wir müssen mit der Gefahr leben, denn wir brauchen die Trockenheit. Für die Ernte sind diese Bedingungen ideal.“ Roggen, Weizen, Raps und sämtliches Sommergetreide seien durch die hohen Temperaturen von mehr als 30 Grad in der vergangenen Woche zeitgleich reif geworden. Die Folge: Die Erntearbeiten laufen in Stormarn nun auf Hochtouren. „Jede verfügbare Maschine ist in Betrieb“, sagt der Trittauer. „Innerhalb der nächsten zwei, drei Tage werden wir alles eingefahren haben.“ Die Regenfälle am Montag und die Wettervorhersage für die kommenden Tage treiben die Bauern zur Eile. Denn bei Nässe drohen Verluste. „Die Feuchtigkeit des Getreides darf nicht über 14,5 Prozent liegen, sonst muss es vor der Einlagerung noch einmal getrocknet werden“, sagt Klose. „Und das bedeutet: mehr Aufwand und höhere Kosten.“

Einsatzstellen für Feuerwehr schwer zu erreichen

Generell seien die Erntemaschinen für trockenes und warmes Wetter ausgelegt. Ein Defekt lasse sich aber nie ausschließen, insbesondere bei älteren Fahrzeugen. Klose sagt: „Ein Risiko gibt es überall. Sonst dürfte man sich auch nicht in ein Auto setzen, weil die Gefahr eines Unfalls besteht.“ Dass es zurzeit in Norddeutschland so viele Flächenbrände gibt, liege auch daran, dass besonders viel gearbeitet werde.

Für die Feuerwehren sind die Löscharbeiten auf den Feldern „nicht ganz ohne“, wie Kreisbrandmeister Gerd Riemann sagt. Es sei oft nicht so leicht, die Einsatzstelle mitten auf einem großen Feld zu erreichen. „Wir müssen aufpassen, dass wir auf dem Weg dorthin nicht über gehäckseltes Stroh fahren“, sagt der Reinfelder. „Wenn sich dieses unter das Fahrzeug wickelt, kann der Wagen schnell in Flammen aufgehen.“ In der Vergangenheit seien solche Unfälle bereits passiert. „Wenn wir so einen Einsatz falsch angehen, können große Schäden entstehen.“

Nachlöscharbeiten waren mehrmals erforderlich

Bei den Löscharbeiten am Braunen Hirsch in Ahrensburg blieben die eingesetzten Fahrzeuge der Wehren aus Wulfsdorf, Ahrensfelde, Ahrensburg und Hamburg-Meiendorf bisherigen Erkenntnissen zufolge unversehrt. Mehrmals mussten die Kameraden am Wochenende allerdings zu Nachlöscharbeiten ausrücken, weil sich wegen der großen Hitze erneut Rauch an dem ausgebrannten Mähdrescher gebildet hatte. Wärmebildkameras wurden eingesetzt.

Für den Bauern entstand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro. Schon wegen solcher hohen Summen sei vielen Landwirten daran gelegen, Brände möglichst zu verhindern, sagt Riemann. In der Regel seien sie zwar gegen Feuer versichert, aber nicht gegen die Spätfolgen. „Bis die Landwirte einen neuen Mähdrescher bekommen, dauert es.“ Lohnunternehmer seien meist nicht auf die Schnelle zu bekommen. „Wenn die Betroffenen dann 14 Tage später bei Regen dreschen müssen, entsteht ein erheblicher zusätzlicher Schaden.“