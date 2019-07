Truck Stop kommt zum Sommertalk nach Basthorst

Basthorst.. Der Sommertalk auf Gut Basthorst geht am Sonntag, 15. September, in seine zehnte Runde. Enno Freiherr von Ruffin eröffnet als Hausherr den Abend, zu dem Eventveranstalterin Christine Gebauer viele Gäste und Prominente auf den Herrensitz eingeladen hat. Bei der Moderation spielen sich Sportmoderator Ulli Potofski und Model Jan Kralitschka, auch bekannt aus der RTL-Fernsehshow „Der Bachelor“, die Bälle zu. Besucher können sich auf ein Programm mit einer spannende Mischung aus Interviews und unterhaltsamen Bühnendarbietungen freuen. Wer bei dem Sommertalk dabei sein will, sollte sich rechtzeitig Karten sichern. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Ein Gründungsmitglied der Band steht mit auf der Bühne Für Countrymusik-Fans dürfte der Auftritt der Band Truck Stop das Highlight des Abends sein. Die sechsköpfige Band ist seit 1973 in wechselnder Besetzung im Musikgeschäft aktiv und gilt als Urgestein der deutschen Countrymusik. Von der ursprünglichen Besetzung ist als Einziger Teddy Ibing dabei, der Drums und Maultrommel spielt. Zu ihren Klassikern zählen Stücke wie „Ich möcht' so gern Dave Dudley hör'n", „Take it easy" und „Der wilde, wilde Westen". In ihrem kürzlich veröffentlichten neuen Album beweist die Band, dass sie mit der Zeit geht: „Ein Stückchen Ewigkeit" präsentiert Songs mit Texten über Liebe und andere Turbulenzen des Alltags in einem frischen,modernem Country-Sound. Unterhaltungsprogramm setzt auf viel Humor Ob das Moderatoren-Duo in seine Strandkörbe, die vor der Bühne platziert sind, auch eines der Bandmitglieder zum Talk einlädt, wird sich erst am Veranstaltungsabend zeigen. Auswahl unter den Künstlern haben die beiden jedenfalls genug: Neben Truck Stop stehen die Organistin Claudia Hirschfeld und der Panflöten-Virtuose David Döring, die Sopranistin Sophie Schwerthöffer (bekannt aus der RTL-Show „Supertalent") sowie Elvis-Imitator Tom Miller, Entertainer Bert Beel und Travestiekünstler France Delon für ein abwechslungsreiches Programm auf der Bühne, bei dem auch der Humor nicht zu kurz kommt. Politischer Talkgast ist der ostholsteinische Landrat Reinhard Sager. Besonderes Gewicht legt Veranstalterin Christine Gebauer auf ihre Wohltätigkeitsaktion. Die Versteigerung attraktiver Preise ist nur dank der Unterstützung vieler Sponsoren möglich und fester Bestandteil des Sommertalks. Wochenendreisen, Gourmet-Gutscheine, Konzertkarten, Tanzkursus, ein handsigniertes Buch von Armin Mueller-Stahl und Wein von Günter Jauch sind ebenso darunter wie eine Barkassenfahrt für 16 Personen und vom Fußballverein Borussia Dortmund signierte Merchandise-Artikel. Der Erlös der Versteigerung geht an das Kinder-Hospiz Sternenbrücke. Sommertalk So 15.9., 19.00, Gut Basthorst, auf dem Gut 3, Karte 15,-, Vvk.: Gutswirtschaft Basthorst; in Trittau: Tabak Whisky, Poststraße 39; Gebauer Promotion, Tel. 04503/4889