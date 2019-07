Ein Mofa, ein Motorroller und ein Opel gehen in der Nacht am Syltring in Flammen auf. Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Ahrensburg.. In der Nacht zum Montag sind am Sylter Ring in Ahrensburg mehrere auf einem Parkstreifen abgestellte Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Zur genauen Brandursache mochte sich die Polizei bislang nicht äußern. Sie wollte eine vorsätzliche Brandstiftung jedoch nicht ausschließen.

Gegen 1.25 Uhr hatten Anwohner das Feuer bemerkt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Bei deren Eintreffen brannten ein Motorroller und ein Mofa lichterloh. Das Feuer hatte bereits auf einen daneben geparkten Opel Corsa übergegriffen. Durch die Hitzeentwicklung wurde überdies die Plane eines Anhängers beschädigt. Zweiräder bis zur Unkenntlichkeit verbrannt Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Wegen der erheblichen Brandschäden konnten nicht einmal die Marken der betroffenen Zweiräder zweifelsfrei festgestellt werden. Das erschwert zudem die Ermittlung der Besitzer beider Fahrzeuge. Unterdessen hat die Kriminalpolizei in Ahrensburg die Ermittlungen übernommen. Sie sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise zur Entstehung der Fahrzeugbrände geben können. Wem zur Tatzeit im Bereich des Sylter Rings verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, der möge sich umgehend an die Kripo Ahrensburg unter der Rufnummer 04102/8090 wenden.