Bad Oldesloe. Wissen Sie, was die Illies’sche Rinne ist? Oder wo die Burg Arnesvelde einst stand? Oder aber wer Eduard Söring war? Auf diese und viele andere Fragen gibt ab sofort das Stormarn-Lexikon umfassend Antwort, das jederzeit online unter der Adresse www.stormarnlexikon.de einsehbar ist.

Auskunft über Gebäude, Flüsse und Personen

Im Januar dieses Jahres hat die Kreisverwaltung eine Autorenschulung angeboten, um das digitale Archiv ergänzen zu können. Jetzt liegen die Ergebnisse in Form von 31 neuen Artikeln vor. „Es wurde eine große Vielfalt an wissenswerten Informationen erarbeitet“, sagt Kreissprecher Michael Drenckhahn.

So gibt das Stormarn-Lexikon fortan Auskunft über bekannte Gebäude wie die Bismarcksäule und das Sachsenwald-Hochhaus in Reinbek, das Rathaus von Ammersbek, die Mühle in Trittau. Doch auch über die Flüsse Glinder Au und Corbek sowie das Eric-Kandel-Gymnasium in Ahrensburg kann der neugierige Nutzer viel erfahren. Überdies lassen sich die Biografien von sechs Landräten, zwei Politikern und dem Künstler Peter F. Piening finden sowie eine ausführliche Beschreibung des Kreissportverbands Stormarn.

Bilder, Akten und Pläne ergänzen das digitale Angebot

„Neben den Texten sind Bilder, Akten, Pläne und vieles mehr aus dem Kreisarchiv eingebunden. Damit können Leser tiefer in jene Themen einsteigen, die sie interessieren“, so Drenckhahn.

Wer selbst am Stormarn-Lexikon mitschreiben will, kann sich für die nächste Autorenschulung am 7. September anmelden. Entweder per E-Mail an kreisarchiv@kreis-stormarn.de oder unter der Rufnummer 04531/160 15 14. Um 10 Uhr geht es im Kreistagssitzungssaal in Bad Oldesloe los. Die Teilnehmer erwartet eine umfassende Einführung in das Schreiben eines Lexikonartikels. Und ein spannender, anregender Austausch mit anderen Autoren.