Wie ich in Ahrensburg gegen den Highlander kämpfte

Ahrensburg.. Der Umgang mit einem Schwert sagt viel über einen Menschen aus: Ist er unsicher und zögerlich, wird er im Kampf vor seinem Gegner zurückweichen. Ist er aggressiv, ist das Gegenteil der Fall. Dies ist die erste Lektion, die ich von Adrian Paul lerne. In den 90er-Jahren spielte der Brite, der in Los Angeles lebt, die Hauptrolle in der Fernsehserie „Highlander“. Als Duncan MacLeod kreuzte Paul in 117 Episoden die Klingen. Mit dem Projekt „The Sword Experience“ gibt der Hollywoodstar seit 2016 sein Wissen an Fans und passionierte Schwertkämpfer weiter.

Bevor es auf der Tour nach Las Vegas geht, hat seine Crew einen Stopp in Ahrensburg eingelegt. Der dreitägige Workshop ist für die Teilnehmer auch ein Retreat – eine Ruhepause, bei der sie sich aus ihrer gewohnten Umgebung zurückziehen. Zuvor hatte der Schauspieler auf seiner Europareise ausschließlich eintägige Veranstaltungen angeboten.

Als Kampfkulisse dient das Ahrensburger Schloss. Die zwölf Teilnehmer übernachten gleich nebenan, im Park Hotel. Um sich ganz auf den Schwertkampf einzulassen, startet der Tag mit Stretching und Meditationsübungen. „Es geht nicht nur um eine körperliche, sondern auch um eine geistige Erfahrung“, sagt Paul. Dann soll ich die Augen schließen. „Was hörst du?“, fragt der Schauspieler und ergänzt: „Mit geschlossenen Augen nehmen wir unsere Umgebung ganz anders wahr.“ Während des Kampfes sei es essenziell, vollständig präsent zu sein, so Paul weiter. Dazu zähle auch die bessere Wahrnehmung von Hintergrundgeräuschen, die er mit dieser Übung schulen will.

Als nächstes weiht Paul seine Schüler in ein von ihm erarbeitetes Nummernsystems ein, das angibt, auf welche Körperstelle des Gegners ein Angriff abzielt. Die Zahl eins bedeutet einen Hieb auf Höhe der linken Schulter, bei zwölf ist eine Attacke auf den Kopf vorgesehen. Das Prinzip orientiert sich am Bühnenfechten und soll später dabei helfen, die Choreografie für eine Kampfszene zu lernen.

Doch erst mal ist Mittagspause. Die Teilnehmer erzählen von bisherigen Erfahrungen und Lieblingsfolgen der Fantasy-Serie. Einige waren selbst bereits in den schottischen Highlands, der Filmkulisse. So auch Emma, die aus Irland angereist ist. Sie ist fasziniert von Waffen jeglicher Art, hat selbst mehrere Messer und Pistolen zu Hause. „Das klingt schräg“, sagt Emma und lacht. Sie findet vor allem den historischen Aspekt spannend: „Waffen haben Menschen durch die Geschichte hinweg begleitet. Gleichzeitig hat jede Waffe etwas Einzigartiges an sich.“

Die Irin ist eine von acht Frauen in der Gruppe. Ob diese Überzahl an dem smarten Hollywoodstar liege, möchte ich wissen. „Ich bin ein großer Adrian-Paul-Fan“, sagt Claudia nickend. Die Kölnerin nimmt zum achten Mal an der „Sword Experience“ teil, war bereits in England, Frankreich und den USA. Ahrensburg ist der erste Veranstaltungsort in Norddeutschland.

Mit Mitte 20 sah Claudia die Serie regelmäßig im Fernsehen. 30 Jahre später kennt sie ihr Idol auch persönlich. „Ich finde ihn als Menschen einfach toll“, sagt die 55-Jährige. „Er ist so natürlich und locker, ein ganz normaler Mensch ohne Starallüren.“

Annette aus Uetersen schätzt vor allem den Austausch unter den Fans. Die Bibliothekarin war lange Zeit Mitglied in einem Fantasy-Verein. An der „Sword Experience“ nimmt sie zum ersten Mal teil. Auch ihre Fitness möchte die 46-Jährige verbessern.

Nach meinem ersten Hieb pariere ich seinen Gegenangriff

„Es geht darum, unterschiedliche Menschen zusammenzubringen und jedem Teilnehmer mehr Selbstvertrauen zu schenken“, sagt Adrian Paul. Er erzählt von Ehepaaren, die sich durch das Programm kennengelernt hätten. Für andere sei der Workshop der Start in ein gesundes Leben gewesen.

Auf der Wiese im Schlosspark wird es nun ernst: Die Choreografie für eine Kampfszene aus „Highlander: Endgame“ aus dem Jahr 2000 wird einstudiert. Dierk Hagedorn und Björn Rüther vom historischen Schwertkampfverein Hammaborg in Hamburg helfen bei der Umsetzung. Im Film kämpft Adrian Paul als Duncan MacLeod gegen seinen Cousin Connor, der von Christopher Lambert gespielt wird. Widerwillig müssen die Freunde zunächst gegeneinander antreten, um dann ihren Erzrivalen besiegen zu können. Im Zweikampf vor dem Schloss spielt der Serienstar sich selbst, ich nehme die Rolle von Connor ein.

Gefochten wird mit einem Bokken – einem Holzschwert, das vor allem in der japanischen Kampfkunst verwendet wird. Mit nach oben ausgestreckten Armen führe ich meinen ersten Hieb gegen meinen Kontrahenten aus und pariere dann seinen Gegenangriff. Als nächstes weist mich der Hollywood-Schauspieler an, auf seine linke Hüfte und seine rechte Schulter zu zielen. Während meines Angriffs setzt Paul zwei Schritte zurück und stoppt dann kurz. Als ich ihm folge schlägt er mein Schwert nieder. Eine kurze Sequenz, die im Film nur wenige Sekunden dauert.

In der Praxis sind dafür jedoch viele weitere Übungsdurchgänge erforderlich. Der Ausgang ist programmiert: Als Connor werde ich den Kampf verlieren. Im Sinne des Kultfilms kann es eben doch nur einen Highlander geben. Natürlich wissen alle anderen Workshop-Teilnehmer, wie der Zweikampf endet. Ihre beiden Idole können sie an diesem Abend bei der Filmvorführung im Ahrensburger Marstall noch einmal auf großer Leinwand erleben. Was sie an diesem Tag bei der „Sword Experience“ gelernt haben, ebenso.