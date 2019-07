Taxifahrer klagen über Ahrensburgs Politessen

Ahrensburg.. Mehmet Ay fährt seit vier Jahren Taxi in Ahrensburg. Die Verkehrssituation in der Innenstadt belastet ihn und seine Kollegen täglich. „Überall stehen Autos“, sagt der 38-Jährige. „Und vor Ärztehäusern und einigen Seniorenheimen gibt es keine Parkmöglichkeiten für Taxis.“ Dieses Problem bringt ihn in einen Zwiespalt, als er seine Stammkundin Hildegard Hinzmann von ihrer Physiotherapie abholen möchte. Die 81-Jährige ist schlecht zu Fuß, weil sie kurz zuvor an der Hüfte operiert worden war. Deshalb möchte der Taxifahrer direkt vor der Praxis an der Großen Straße parken. Doch alle Stellflächen sind belegt. Und im eingeschränkten Halteverbot steht ein Lieferwagen.

Also entschließt sich Mehmet Ay, sein Auto kurz im absoluten Halteverbot abzustellen. Mit Folgen: Als er seine Kundin aus der Praxis abgeholt hat und zum Taxi begleitet, entdeckt er einen Strafzettel hinter dem Scheibenwischer. Solche Situationen erleben Taxifahrer in Ahrensburg regelmäßig, wie Kollegen von Mehmet Ay bestätigen. Der ist sauer: „Wir wollen helfen – und werden bestraft." Genervt ist auch Ibrahim Yüksek, Geschäftsführer des Taxiunternehmens Liebetanz. „Ich zahle jeden Monat fast 150 Euro nur für Strafzettel", sagt er. Kollegen von ihm kritisieren, dass es beispielsweise am Seniorenpflegeheim Domicil nicht einen einzigen Stellplatz für Taxis gebe. Sie fühlten sich von den Planern und der Stadt im Stich gelassen. Als Mehmet Ay den Strafzettel sieht, ist er sehr verärgert und reagiert sofort. „Ich ging zum Rathaus und habe Widerspruch eingelegt", sagt der 38-Jährige. Er habe den Fall einer Verwaltungsmitarbeiterin geschildert, sei aber auf Unverständnis gestoßen. „Dabei ging es mir nicht darum, nicht zahlen zu müssen", so Ay. „Ich möchte nur, dass sich die Situation für Taxifahrer in Ahrensburgs Zentrum endlich verbessert." Unternehmer fordern mehr Taxi-Stellplätze im Zentrum Andere Unternehmer berichten, dass sie monatlich zwischen 60 und 150 Euro fürs Falschparken zahlen müssten. Ibrahim Yüksek sagt: „Wir stehen ja nicht aus Spaß im Halteverbot." Er verstehe nicht, warum Politessen aktiv werden, wenn ein Taxi mit Warnblinklicht vor einem Ärztehaus oder Altenheim steht und auf teils gebrechliche Kunden wartet. Schließlich gebe es ein Beförderungsgesetz, welches die Taxifahrer in solchen Fällen in Konflikte bringe. „Dort jemanden abzuholen, bedeutet für uns immer Stress", ergänzt Mehmet Ay. Täglich fährt er acht bis zehn Stunden, wird oft in die Innenstadt gerufen. Seine Fahrgäste sind meist ältere Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind – so wie Hildegard Hinzmann. Die 81-Jährige kennt den Taxifahrer seit knapp einem Jahr, sagt: „Als er den Bescheid bekam, fühlte ich mich selbst sehr schlecht." Die Rentnerin bot Ay an, die Kosten zu übernehmen, weil sie sich mitschuldig fühlte. „Dafür, dass er mir geholfen hat, wurde er bestraft." Auch sie ärgern sich über die Knöllchen (v. l.): Jens Rose, Khan Aurangzeb, Afzal Chaudhry und Mohammed Ablam

Foto: Ralph Klingel-Domdey Mehmet Ay habe schon gesagt, Ahrensburg den Rücken zu kehren. Seine Stammkundin Hinzmann möchte das verhindern, hat sich an das Abendblatt gewandt, um allen Taxifahrern zu helfen. Sie sagt: „Ich finde es unfair, wie mit ihnen umgegangen wird.“ Auf Nachfrage bei der Stadt Ahrensburg erklärt die stellvertretende Fachdienstleiterin Adelheid Jacobsen, die die Beschwerde des Taxifahrers entgegennahm, den Sachverhalt so: „Es lag ein Gehweg-Parkverbot vor. Da gibt und kann es keine Ausnahmeregelungen geben.“ Auch Schwerbehinderte mit Ausweis dürften dort aus Sicherheitsgründen nicht parken. Dies liege daran, dass der Fahrradverkehr blockiert werde. Ibrahim Yüksek sagt: „Ich wünsche mir mehr Verständnis von den Politessen.“ Oft habe er das Gespräch mit ihnen gesucht, aber mit wenig Erfolg. „Ich vermisse die Menschlichkeit.“ Jeder werde einmal alt, sei dann auf die Hilfe anderer angewiesen. Er verstehe nicht, wieso das nicht lockerer gehandhabt werde. Und er fordert zusätzliche Parkplätze für Taxis im Zentrum der Stadt: „Zwei Stellflächen an der Großen Straße sind zu wenig.“ Rathaus: Alle Autofahrer sind gleich zu behandeln Summit Dhawan ist ebenfalls Inhaber eines Taxiunternehmens in Ahrensburg. Auch er wünscht sich mehr Verständnis für seine Branche: „Aber ich verstehe auch, dass es für die Stadt nicht einfach ist.“ So fehlt seiner Meinung nach der Platz dafür, weitere Taxi-Parkplätze einzurichten. „Es wäre schön, wenn wir alle rücksichtsvoller miteinander umgingen“, so Dhawan. 90 Prozent seiner Fahrgäste seien ältere Menschen, viele von ihnen mit Rollator: „Diese Menschen brauchen einfach unsere Hilfe.“ Auf Abendblatt-Anfrage sagt Rathausmitarbeiterin Adelheid Jacobsen, die auch für Ordnungswidrigkeiten, Verwarn- und Bußgeld zuständig ist: „Wir haben Verständnis für die Probleme der Taxifahrer.“ Die Stadt sei sich der Schwierigkeiten bewusst. Doch könne nicht ohne Weiteres eine Ausnahmeregelung für Taxifahrer geltend gemacht werden. Jacobsen: „Wenn wir den Taxifahrern Sonderrechte zusprechen, würden andere Verkehrsteilnehmer darunter leiden.“ So werde ein Halteverbot nicht ohne Grund ausgesprochen. Wenn es dann zu Unfällen komme, wäre eine andere Personengruppe die leidtragende. Das Problem werde lediglich weitergeben. Jacobsen: „Sehr häufig begründen auch Leute ihr Parken im Halteverbot damit, dass sie ihre Großeltern nur kurz zum Arzt bringen wollten.“ So wie es für Privatpersonen keine Ausnahmen gebe, könnten auch für Taxifahrer keine gemacht werden. Taxifahrer: Senioren leiden unter den Auswirkungen Doch nach Wahrnehmung vieler Taxifahrer drückten die Politessen bei Kleinlastern und größerem Lieferverkehr immer wieder mal ein Auge zu. „Warum nicht auch bei uns? Wir brauchen eine Lösung gegen den Stress, dem wir jeden Tag ausgesetzt sind“, sagt Ibrahim Yüksek. Letztlich litten auch die Senioren unter den Auswirkungen des Problems. Er habe schon von Kollegen gehört, die Rentner baten, sich zu beeilen oder sich an einen Ort zu begeben, der besser anzufahren sei. Yüksek: „Das kann doch nicht die Lösung sein.“ Adelheid Jacobsen von der Stadtverwaltung sagt gegenüber dem Abendblatt: „Unsere Aufgabe ist es, jedem Verkehrsteilnehmer gerecht zu werden.“ Die Stadt werde sich aber weiterhin bemühen zu helfen, Einzelfälle würden geprüft. Dafür nehme das Amt auch Kontakt mit der Polizei und weiteren Behörden auf. Im Zweifel könne ein Bußgeld in Einzelfällen auch durchaus verringert werden. Als Beispiel nennt sie das Parken im Halteverbot. Wenn nachgewiesen werden könne, dass es lediglich ein kurzer Stopp war, könne auch ein Nachlass geltend gemacht werden.