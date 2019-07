Besucher der Wentorfer Martin-Luther-Kirche erwartet am morgigen Dienstag ein A-cappella-Konzert des sechsköpfigen Vokalensembles Vocoder. Auf dem Programm stehen Klassik, Jazz, Volkslieder und Popsongs. Die ausgebildeten Sänger versprechen für den Abend Stilvielfalt und eine große Portion Musikhumor.

Vocoder Di 30.7., 19.30 Uhr, Martin-Luther-Kirche Wentorf, Reinbeker Weg 27, Spenden erbeten

Glinde: Party mit Jazz

Schlagzeuger Nils Conrad spielt mit der Amazing Jazzband am Freitag, 6. September, im Glinder Gutshaus

Foto: Oliver Mengedoht

Dank Schlagzeuger Nils Conrad hat die Amazing Jazzband des verstorbenen Huub Janssen wieder zusammengefunden. Die Musiker spielen bei der Südstaaten-Party zur Eröffnung der 9. Glinder Jazztage. Sie bewahren mit ihrer traditionellen Jazzmusik den einzigartigen Stil von Janssen.

Südstaaten-Party Fr 6.9., 19.00, Bürgerhaus Glinde, Markt 2, 18,–, Vvk.: Edeka Meyer, Möllner Landstraße 24; Bücherkate, Dorfstraße 2

Jersbek: Comedy im Maisfeld

„Mais dich weg!“ lautet das Motto auf der Comedy-Bühne des Jersbeker Maislabyrinths am kommenden Sonnabend. Tim Wheelan, Günter Nacken, Naim Jerome Antoine, Glenn Langhorst und Überraschungsgäste starten den Angriff auf die Lachmuskeln der Zuschauer. Moderator und Gastgeber ist Thies Horsch.

Comedy-Show Sa 3.8., 19.30, Eintritt 14,–, Maislabyrinth Jersbek, Zufahrt zwischen Allee 27 und 29

Bad Oldesloe: Kanga macht Mütter fit

Kangatraining ist auf die Bedürfnisse von Müttern und ihren Babys abgestimmt. Beim achtwöchigen Kursus in Bad Oldesloe bauen Frauen nach der Geburt ihre Fitness wieder auf, während die Babys eng angekuschelt dabei sind. Der Schnuppertermin ist am 6. August von 10 bis 11 Uhr.

Kanga-Kursus ab Di 13.8., 10.00–11.00, Bella-Donna-Haus Bad Oldesloe, Bahnhofstraße 12, Beitrag 99,–, Anm.: Tel. 0171/191 50 04

Ahrensburg: Mit dem ADFC ins Museum

Roland Steinke (r.) bei einer Tour des Ahrensburger ADFC

Foto: Jürgen Griebel

Eine Tagestour (65 Kilometer) des ADFC mit Roland Steinke führt mit dem Rad von Ahrensburg durch Lütjensee, Grönwohld und Hohenfelde. Dort ist eine Einkehr geplant, bevor es zum Museum „Vergessene Arbeit“ in Steinhorst geht. Tourleiter Steinke freut sich über Anmeldungen per SMS an Tel. 0179/525 61 57.

ADFC-Fahrradtour Sa 3.8., 10.00, Taxistand Bahnhof Ahrensburg, Bahnhofstraße 13

Barsbüttel: Heidetour zum Kloster

Der Bürgerverein Barsbüttel plant eine gemütliche Busreise. Wer mitfährt, lernt das Frauenstift Kloster Walsrode (Foto) kennen und kann eine Fahrt durch die Heidelandschaft mit der Schmalspurbahn erleben. Im Preis inklusive sind Führung, Fahrten, Mittagsbüfett und Kaffeetafel.

Busausflug Mo 26.8., 8.00, Rathaus, Stiefenhoferplatz 1, 81,–, Anmeldevordrucke im Rathaus und unter Tel. 040/670 23 57