Ahrensburg.. Was ist in den vergangenen Jahren in Ahrensburg passiert? Wo wurde gebaut und was hat sich verändert? Wer Antworten auf diese Fragen bekommen möchte, hat die Möglichkeit, an einer etwa zweieinhalbstündigen Busrundfahrt mit dem Sozialverband und der Arbeiterwohlfahrt Ahrensburg (Awo) teilzunehmen.

Während der Tour wird ein Blick auf die aktuelle Situation in den Stadtteilen geworfen. „Viele ältere Bürger können nicht mehr aktiv alle Stadtteile mit ihren Entwicklungen entdecken, weil sie nicht mehr die Möglichkeit haben, diese mobil zu erfahren", sagt der Vorsitzende des Sozialverbands Ahrensburg, Peter Levenhagen. Jürgen Eckert, Vorsitzender der Awo in Ahrensburg, wird Erläuterungen geben, wenn der Bus anhält. „Wir werden spannende Orte der Ahrensburger Stadtentwicklung ansteuern: Alte Reitbahn, Lindenhof, Badlantic, Erlenhof, Kindergärten, Schulen, Gewerbegebiete und die Unterbringung von Flüchtlingen sind Anfahrtziele." Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen im Peter-Rantzau-Haus. Dabei können die Teilnehmer noch mal über die gewonnenen Eindrücke sprechen. Bustour durch Ahrensburg mit dem Sozialverband und der Arbeiterwohlfahrt, Do 1.8., 14.00, Karten: Peter-Rantzau-Haus, Manfred-Samusch-Straße 9, Kostenbeitrag 4,99 Euro