Trio spielt „Figaros Hochzeit“ im Gutshaus Neverstaven

Travenbrück.. Der in Europa lebende neuseeländische Musiker und Musikwissenschaftler Haydn Rawstron hat das Musikgenre Narropera mit seiner Frau, der Bonnerin Dorothee Jansen, 2013 erfunden: eine Art erzählte Oper, die kammermusikalisch aufgeführt wird. Am Mittwoch, 31. Juli, führt das Narropera Trio, das Floriane Peycelon (Violine), Haydn Rawstron (Klavier und Erzähler) und Dorothee Jansen (Sopran) bilden, „Figaros Hochzeit“ von Mozart im Salon des Gutshauses Neverstaven auf. Ohne Pause wird in 75 bis 90 Minuten die Handlung der Oper als eine Geschichte für Erwachsene erzählt.

Bei gutem Wetter ist ein Picknick im Park ab 16.30 Uhr möglich. Anzeige HamburgerJOBS.de Die Akademie der Polizei Hamburg bietet Ausbildungsplätze Sie sind auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung? Dann bewerben Sie sich jetzt schnell hier! mehr „Figaros Hochzeit“ mit dem Narropera Trio Mi 31.07., 19 Uhr, Gutshaus Neverstaven, Neverstaven 1, Tickets: Buchhandlung Willfang, Hude 5, Bad Oldesloe, Tel. 04531/26 76, Eintritt 25 Euro (Schüler und Studenten 12,50 Euro)