Kleines Theater: Kabarett knöpft sich Nachbarn vor

Bargteheide.. Wer kann von sich behaupten, noch nie Ärger mit Nachbarn gehabt zu haben? Auch Jan-Peter Petersen, der Kreativ-Kopf des Kabarett-Duos Alma Hoppe, hat solche Situationen schon in der Vergangenheit erlebt. Er hat das Thema zum Anlass für das neue Programm genommen, mit dem das Duo am Freitag, 6. September, im Kleinen Theater Bargteheide zu Gast ist.

Der Titel „Immer Ärger mit den Nachbarn“ umreißt , worum es geht. Zugleich eröffnet er vielfältige Möglichkeiten, den Übergang vom Kleinen zum Großen, vom Privaten ins Öffentliche, von Befindlichkeiten zur Tagespolitik zu meistern. Denn das ist das Markenzeichen von Alma Hoppe: ein erfrischender Cocktail aus politischem Kabarett mit aktuellen Bezügen, komödiantischen Elementen und einem guten Schuss Gesellschaftssatire. Auf diese Weise hat sich das 1984 gegründete Duo mit inzwischen 58 Programmen eine große Fangemeinde erspielt.

Kabarettisten mimen nervige Nachbar-Typen

Ausverkaufte Vorstellungen belegen, dass Petersen mit dem neuen Programm, das im April in Hamburg Premiere hatte, den Nerv der Zuschauer getroffen hat. Er sagt: „Es läuft super, offensichtlich macht das Thema Nachbarn viele Leute neugierig.“ Themen aller Art, darunter das politische Tagesgeschehen, ließen sich perfekt ins Geschehen auf der Bühne integrieren. Das ergebe eine „schöne Gemengelage“.

Die führt dazu, dass Jan-Peter Petersen und Komiker Nils Loenicker in diverse Rollen schlüpfen: Mal mimen sie zerstrittene Nachbarn aller Art, mal intolerante Vollpfosten. Auch als Phrasendrescher, Wichtigtuer, Meinungsmacher und Nervensägen treten sie in Erscheinung. Wer auch immer die Nachbarn sind, mit Alma Hoppe haben sie ihre Meister gefunden, egal ob es sich dabei um Investoren, Patchworkfamilien, den sprichwörtlichen Blockwart oder den aggressiven Neider handelt.

Grenzüberschreitende Nachbarschaft

Die Kabarettisten beschränken sich nicht auf direkte Nachbarn in der Wohnung oder dem Haus nebenan. Sie definieren Nachbarschaft grenzüberschreitend, ob in Europa oder der ganzen Welt. „Der Brexit nimmt im Programm großen Raum ein“, verrät Petersen. Wir haben den Begriff Nachbarn bewusst etwas breiter gefasst.“ Das Publikum in Bargteheide kann sich auf einen kritisch-unterhaltsamen Abend freuen, bei dem erhebliches Konfliktpotenzial ausnahmsweise einmal für Spaß sorgt. Trotz akribischer Beobachtungsgabe und messerscharfen Analysen entspricht dieser Effekt dem Anspruch der beiden Satirekünstler. Jan-Peter Petersen sagt: „Wir sind selbst überhaupt nicht so negativ drauf.“

Kabarett Fr 6.9., 20.00, Kleines Theater, Hamburger Straße 3, Karte im Vvk. 25,-/23,-, alle Vvk.-Stellen und Online-Bestellung unter www.kleines-theater-bargteheide.de,

Reservierung: E-Mail an ticket@kleines-theater-bargteheide.de oder Tel. 04532/54 40