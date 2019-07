Minister besucht Waldkindergarten in Ahrensburg

Ahrensburg.. „Waaldkind, Sonne, Erde, Feuer, Wind, Waaldkind. Wir sind, wie wir sind“, schallt es gleich aus mehreren Kinderkehlen zur Begrüßung von Sozialminister Heiner Garg (FDP) im Waldkindergarten der Arbeiterwohlfahrt (Awo) an der Hagener Allee in Ahrensburg. Den Sommer über reist der Kieler Minister durch das Land, um sich die Einrichtungen anzuschauen, die vom Kita-Reform-Gesetz profitieren sollen, dessen Entwurf er im Juni vorgelegt hat. Geplant ist, durch eine Deckelung der Elternbeiträge, Wahlfreiheit beim Aussuchen des Kindergartens und feste Zuschüsse an die Kommunen, die Betreuung der Kinder in Schleswig-Holstein zu verbessern. In Kraft treten soll das Gesetz im kommenden Jahr.

„Das Gesetz ist eines der wichtigsten Projekte der Landesregierung“, sagt Garg. Kern sei die Begrenzung des Elternanteils an den monatlichen Kosten auf maximal 233 Euro für eine Ganztagesbetreuung von Kindern ab drei Jahren, für Krippenkinder sollen es maximal 288 Euro sein. Bisher werden dafür teilweise mehr als 600 Euro fällig. Hinzu komme die Freiheit, sein Kind innerhalb des Landes auch in einer anderen Einrichtung anmelden zu dürfen. „Dadurch können Eltern ihr Kind zum Beispiel in der Nähe ihrer Arbeitsstelle unterbringen.“ Außerdem sei es so noch leichter möglich, sich für ein bestimmtes pädagogisches Konzept zu entscheiden. Anzeige HamburgerJOBS.de Die Akademie der Polizei Hamburg bietet Ausbildungsplätze Sie sind auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung? Dann bewerben Sie sich jetzt schnell hier! mehr Gefühl für Gemeinschaft und Umweltschutz Im Waldkindergarten der Awo – einem von drei Standorten in Ahrensburg, einen weiteren gibt es in Großhansdorf – schaute er am Freitag den Kindern beim Spielen zu, ließ sich zum Baumscheiben sägen überreden. „Man sieht, dass die Kinder Spaß im Wald haben“, sagt der Minister. Am Konzept gefalle ihm, dass sie so auch noch eine Welt ohne Computer und Internet erlebten. Dem stimmte auch Nina Janz zu. Die Sozialpädagogin arbeitet seit zehn Jahren dort, sagt: „Hier bekommen die Kinder von Anfang an ein Gefühl für Gemeinschaft und Umweltschutz vermittelt.“ Themen, die gerade jetzt aktuell seien. Doch der Job sei anspruchsvoll. Andrea Dechau, zuständige Fachbereichsleiterin der Awo in Stormarn, scheut sich nicht, Missstände anzusprechen: „Unsere Waldpädagogen sind das ganze Jahr draußen. Dafür wünschen wir uns mehr Anerkennung und Unterstützung, zum Beispiel beim Kauf von Dienstkleidung. Bisher hätten Mitarbeiter von ihrem Gehalt oft noch selbst wetterfeste und damit teure Kleidung kaufen müssen. Zum Abschied erhielt Heiner Garg von den Kindern Schokolade mit selbst gesammelter Minze. Er setzt seine Sommertour noch bis Anfang August fort und besucht dabei weitere Kindertagesstätten im Hamburger Randgebiet.