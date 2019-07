Carport brennt: Flammen greifen auf Bungalows über

Die Häuser am Birkenweg in Reinbek-Neuschönningstedt wurden durch die Flammen stark beschädigt.

Reinbek. Ein brennender Carport hat in der Nacht zu Freitag für einen Großeinsatz der Feuerwehr in Reinbek gesorgt. Nach Angaben der Polizei wurden Anwohner in der Straße Birkenweg durch Knallgeräusche auf den Brand aufmerksam und riefen die Feuerwehr. Als die Freiwilligen Helfer eintrafen, stand der Carport bereits vollständig in Flammen.

Menschen wurden nicht verletzt Die Feuerwehren aus Ohe, Schönningstedt und Reinbek konnten nicht mehr verhindern, dass die Flammen auf die Dächer zweier angrenzender Bungalows übergriffen. Dennoch hatten sie laut Polizei den Brand rasch unter Kontrolle. Menschen wurden nicht verletzt. Anzeige HamburgerIMMOBILIEN.de Freiraum zum Dasein im Naturpark Westensee Dieses 96,6 m² große Haus mit viel Grundstück in Warder und einer fußläufig zu erreichenden Badestelle bietet eine Welt abseits vom Alltag. mehr Was die Ursache des Feuers war, steht noch nicht fest. Die Brandstelle wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Kripo in Reinbek hat die Ermittlungen übernommen.

( hib )