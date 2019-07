Rethwisch.. Während der Fahrt auf der Autobahn 1 ist am Donnerstagabend ein Auto plötzlich in Brand geraten. Der Fahrer konnte den Wagen auf den Seitenstreifen lenken und das Fahrzeug unverletzt verlassen. Allerdings griffen die Flammen auf ein benachbartes Feld über.

Laut Polizei war der in München zugelassene BMW kurz vor der Anschlussstelle Bad Oldesloe bei Rethwisch in Fahrtrichtung Hamburg aufgrund eines technischen Defekts in Flammen aufgegangen. Bevor die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bad Oldesloe vor Ort waren, um mit den Löscharbeiten am Fahrzeug zu beginnen, hatte das Feuer bereits ein angrenzendes Feld entzündet.

Fahrstreifen erst nach 1,5 Stunden teilweise wieder frei

Beide Brände konnten von den Helfern rasch eingedämmt und gelöscht werden. Gleichwohl kam der Verkehr während des Einsatzes in Richtung Hamburg komplett zum Erliegen, da die Fahrbahn voll gesperrt werden musste. Erst nach mehr als 1,5 Stunden wurden die Fahrstreifen teilweise wieder freigegeben.