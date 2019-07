Gerüst stürzt ein – Arbeiter hängt an der Dachrinne

In Trittau ist an der Poststraße an einem Supermarktbau ein etwa 10 Meter hohes und 30 Meter langes Gerüst beim Abbauen zusammengefallen.

Trittau.. Dramatische Szenen auf dem ehemaligen Meierei-Gelände in Trittau: Am Donnerstagabend stürzte an der Baustelle des Edeka-Supermarktes an der Poststraße ein Baugerüst ein, das gerade abgebaut werden sollte. Ein Arbeiter konnte sich noch an der Dachrinne festhalten, bis er von seinen Kollegen durch ein Fenster gerettet wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Arbeiter der Gerüstbaufirma gerade damit beschäftigt, die Stangen und Bretter des etwa zehn Meter hohen und 30 Meter langen Gerüsts abzubauen, als die Konstruktion ins Wanken geriet und in sich zusammenkrachte. Einer der Arbeiter konnte sich gerade noch am Dach festhalten und wurde durchs Fenster in das Gebäude gezogen. Glücklicherweise wurden keine Menschen verletzt. Feuerwehren aus Trittau und Glinde im Einsatz Allerdings entstand erheblicher Sachschaden: Ein Baum musste von der Feuerwehr zersägt werden, ebenso eine zerdrückte Straßenlaterne. Ein Lkw der Gerüstbaufirma wurde durch die Gerüstteile beschädigt, an der Fassade des neuen Supermarktes ging eine Scheibe zu Bruch. Rund 30 Feuerwehrleute der Trittauer Wehr rückten an und halfen über Stunden in der Hitze bei den Aufräumarbeiten. Auch die Freiwillige Feuerwehr aus Glinde war im Einsatz und unterstützte mit ihrer Drehleiter. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, muss jetzt geklärt werden. An der Unfallstelle hieß es, dass möglicherweise bereits andere Handwerker die Verankerung des Gerüsts gelöst haben könnten, ohne die Gerüstbaufirma darüber zu informieren.