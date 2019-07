Schon mal einen Film in Gesellschaft eines Stars gesehen? An diesem Sonnabend ist Adrian Paul, einer der Hauptdarsteller in „Highlander Endgame“, dabei, wenn der Film in Ahrensburg gezeigt wird. Paul gibt Autogramme, beantwortet Fragen der Zuschauer und steht für Fotos bereit.

Film & Star Sa 27.7., 19.30, Marstall, Remise und Reithalle, Lübecker Straße 8, Karte im Vvk. 50,–, Buchhandlung Stojan, Hagener Allee 3 a

Reinbek: Swing am Nachmittag

Ike Moriz singt am heutigen Freitag von 16 bis 17 Uhr in der Kursana Villa in Reinbek, der Eintritt ist frei.

Foto: HA

Unter dem Titel „Die Liebe swingt“ präsentiert der südamerikanische Sänger Ike Moriz am heutigen Freitag in Reinbek Lieder und Evergreens der Swing-Ära. Auf dem Programm stehen Hits von Frank Sinatra, Nat King Cole und Dean Martin, die durch Eigenkompositionen des Musikers ergänzt werden.

Swing-Nachmittag Fr 26.7., 16.00 bis 17.00, Kursana Villa Reinbek, Am Rosenplatz 12, Eintritt frei

Ahrensburg: Geselliger Grillabend

Sommerliche Temperaturen und Grillen: Das gehört auch für das Peter-Rantzau-Haus in Ahrensburg zusammen. Wer sich nicht selbst als Grillmeister betätigen will, aber Lust auf feines Grillgut, leckere Salate und kühles Bier vom Fass hat, ist richtig beim geselligen Grillabend auf der Sonnenterrasse an diesem Freitag.

Grillabend Fr 26.7., 17.30, Peter-Rantzau-Haus, Manfred-Samusch-Straße 9, Kosten je nach Verzehr

Bad Oldesloe: Bissiges Politkabarett

Kabarettist Fatih Çevikkollu kommt am 24. August nach Bad Oldesloe. Karten für sein Programm sind ab sofort erhältlich.

Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Fatih Çevikkollu ist ein Kölner Kabarettist mit türkischen Wurzeln. Seine Themen sind Schein und Sein, Vorurteile und Ängste. In seinem Solo-Programm FatihMorgana beleuchtet er in Bad Oldesloe kritisch das politisch-gesellschaftliche Geschehen.

Kabarett Sa 24.8., 20.00, Kultur- und Bildungszentrum (KuB), Beer-Yaacov-Weg 1, Karte 18,50/14,50 im Vvk. im KuB, unter www.kub-badoldesloe.de und Tel. 04531/50 41 99

Ahrensburg: Kunst

Masaki Nakashima stellt mehr als seiner 100 Bilder in Ahrensburg aus. Sie sind noch bis zum 20. September im Rathaus zu sehen.

Foto: Elvira Nickmann

Der Maler Masaki Nakashima stellt derzeit mehr als 100 seiner Bilder in Ahrensburg aus. Viele der Arbeiten bestechen durch Detailfülle. So lässt sich darin immer wieder Neues entdecken. Zeit nehmen lohnt sich: Die akribisch komponierten Werke offenbaren oft erst auf den zweiten Blick die Intention des Malers.

Schau bis Fr 20.9., Mo–Fr 9.00 bis 17.00, Peter-Rantzau-Haus, Manfred-Samusch-Straße 9, Eintritt frei

Reinbek: Computer-Ferienkursus

Die Volkshochschule Sachsenwald bietet in Reinbek einen PC-Ferienkursus für Kinder von acht bis elf Jahren an. Unter dem Titel „Kids entdecken Bits“ erfahren die jungen Einsteiger, wie der Computer als Arbeits- und Hilfsmittel für die Schule eingesetzt werden kann.

Ferienkursus Mo–Mi 5.8.–7.8., jeweils 10.00–13.00, Rathaus Reinbek (Raum U7), Hamburger Straße 5–7, Gebühr 53,–, Anmeldungen unter www.vhs-sachsenwald.de