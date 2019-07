Bargteheider überraschen Einbrecher im eigenen Haus

Der Einbrecher hebelte eine Tür auf und gelangte so in das Einfamilienhaus (Symbolbild).

Bargteheide.. Hausbewohner haben in Bargteheide einen Einbrecher auf frischer Tat überrascht. Der Mann hatte eine Tür aufgehebelt und war so ins Innere des Einfamilienhauses an der Holsteiner Straße gelangt. Dort durchsuchte er die Räumlichkeiten. Als er ins erste Obergeschoss kam, traf er dort auf die Bewohner. Der Einbrecher flüchtete. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Was bei dem Einbruch gestohlen wurde, können die Ermittler noch nicht sagen.

Der Einbrecher soll etwa 50 Jahre alt sein Wie die Polizei am Mittwoch bekanntgab, ereignete sich die Tat bereits am Sonnabend, 20. Juli, gegen 13 Uhr. Sie sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Einbrecher geben können. Er soll 1,85 bis 1,90 Meter groß und etwa 50 Jahre alt sein. Der Mann hat eine kräftige Statur, einen bulligen, runden Kopf und kurzes, leicht ergrautes, aber volles Haar. Die Polizei bittet Bargteheider um Mithilfe Bei dem Einbruch trug der Verbrecher eine hellblaue kurze Hose, die ihm bis zu den Knien reichte, sowie ein graues T-Shirt. Zudem hatte er eine helle Plastiktüte in der Hand. Die Polizei fragt nun: Wem ist die Person oder ein verdächtiges Fahrzeug im Tatzeitraum an der Holsteiner Straße, am Voßkuhlenweg oder am Tremsbütteler Weg aufgefallen? Laut Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Täter auch auf anderen Grundstücken in der Umgebung aufgehalten hat. Die Ermittler bitten Anlieger, die Videokameras auf ihrem Grundstück installiert haben, die am Sonnabend gemachten Aufnahmen auf verdächtige Personen zu überprüfen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter Telefon 04102/809-0 entgegen.