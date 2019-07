Dieses Wohngebiet ist die bunte Oase in Ahrensburgs Zentrum

Ahrensburg.. Als Astrid Paschen den Mietvertrag für ihre neue Wohnung im Reeshoop-Viertel unterschrieben hat, waren ihre Befürchtungen groß. Denn der Kontrast konnte kaum größer sein: Vom kleinen Dorf Schiphorst (Kreis Herzogtum Lauenburg) mit gut 600 Einwohnern ging es für sie ins Zentrum der 34.000-Einwohner-Stadt Ahrensburg. Statt Einfamilienhaus mit 1000 Quadratmeter großem Garten erwartete sie eine kleine 1,5-Zimmer-Wohnung, umgeben von zahlreichen Wohnblocks.

Blick auf das Reeshoop-Viertel in Ahrensburg: Rund 800 Wohnungen hat die Neue Lübecker in dem innenstadtnahen Quartier

Foto: Falcon Crest Air / HA

Doch die Sorgen waren unnötig. Nun sitzt die 75-Jährige auf ihrer Terrasse, lächelt zufrieden. „Ich fühle mich sehr wohl hier, alles ist so schön ruhig“, sagt Paschen. „Das hätte ich nicht erwartet.“ Die Rentnerin hat sich eine kleine Oase in dem dicht besiedelten Stadtteil geschaffen. Erdbeeren und Tomaten wachsen in ihrem kleinen Garten, daneben blühen Rosen und eine Schwarzäugige Susanne. In der Buchenhecke, die das Grundstück umgibt und Sichtschutz bietet, hat im Frühjahr ein Dompfaff-Pärchen gebrütet. Amseln und Eichhörnchen gehören zu den regelmäßigen Besuchern, genauso ein Hase. „Er steht oft morgens im Garten, wenn ich aufstehe.“

Die Bewohner besuchen gemeinsam Veranstaltungen

Astrid Paschen (75) entspannt gern in ihrem Garten, genießt die Ruhe.

Foto: Janina Dietrich / HA

Sie ist Ende 2013 in den viergeschossigen Neubau an der Hermann-Löns-Straße gezogen, gegenüber der Berufsschule. Eines der ersten Gebäude, das die Neue Lübecker in dem Stadtteil erneuert hatte. Ein Großteil der Wohnungen in dem rund 165.000 Quadratmeter großen Areal zwischen Reeshoop und Stormarnstraße gehört der Genossenschaft. Nach und nach will sie alte Häuser aus den 1950- und 1960er-Jahren, je nach baulichem Zustand, entweder abreißen und ersetzen oder sanieren und aufstocken.

Die Entscheidung, vom Land wieder in die Stadt zu ziehen, hat Astrid Paschen auch mit Blick auf das Alter getroffen. „Ich kenne viele Patienten, die nicht rechtzeitig vorgesorgt und Schwierigkeiten bekommen haben“, sagt die gelernte Krankenschwester. In ihrer neuen Wohnung könne sie problemlos alt werden, alles sei barrierefrei gestaltet. „Ich könnte auch mit einem Rollstuhl in die Dusche fahren.“ Zudem schätzt sie die fußläufige Nähe zu den Geschäften in der City und die vielen Veranstaltungen wie Wein- oder Stadtfest. „In Ahrensburg gibt es alles, aber trotzdem ist es nicht so hektisch wie in einer Großstadt.“

Umzug nach Ahrensburg hat sich gelohnt

Elke (74) und Johann Dittmar (80) sind wegen ihrer jüngsten Tochter und den drei Enkeln in den Norden gezogen.

Foto: Janina Dietrich / HA

Das war auch ein Grund, warum sich Elke und Johann Dittmar für einen Umzug nach Ahrensburg entschieden haben. Doch der Schritt ist vor allem der 74-Jährigen nicht leicht gefallen. Viele Jahre konnte sich die gebürtige Fränkin nicht vorstellen, mal im Norden zu leben. Doch die Sehnsucht nach ihrer jüngsten Tochter und den mittlerweile drei Enkelkindern, die im Nordosten von Hamburg leben, war irgendwann größer.

Die Dittmars verkauften ihr Einfamilienhaus in einem Dorf bei Erfurt und zogen nach Ahrensburg. Inzwischen hat sich ihr Bild vom Norden gewandelt. „Es ist schön hier. Ich mag die vielen Tümpel, Pferde und Kühe“, sagt die Rentnerin. Bei zahlreichen Radtouren haben ihr Mann und sie bereits die Umgebung erkundet. Gerade sind sie von einer einwöchigen Tour zurückgekommen. „Die Enkelkinder haben schon angerufen, wer uns nun zuerst besuchen darf“, sagt Elke Dittmar. „Sie sind so gern bei uns.“

Auch die Hausgemeinschaft trägt viel dazu bei, dass sich beide in Ahrensburg so wohl fühlen. Die ersten Nachbarn lernten sie schon in der Rohbauphase kennen. Die Dittmars waren so neugierig auf ihr neues Zuhause, dass sie sich heimlich in das unfertige Gebäude schlichen. Wie sie feststellten, waren sie nicht die einzigen. Inzwischen haben sich viele gute Freundschaften entwickelt. Mal wird zusammen Kaffee getrunken, mal trifft man sich abends auf ein Gläschen Wein. Demnächst ist ein gemeinsamer Besuch des Krimidinners im Park Hotel geplant.

Berufsschüler begrüßen Nachbarin mit „Hallo, Omi!“

Ursula Wolgast (79) hat sich mit einem Strandkorb maritimen Flair auf den Balkon geholt.

Foto: Janina Dietrich / HA

Mit dabei ist auch Ursula Wolgast, die nur ein paar Türen weiter wohnt. Sie ist erst vor einem Jahr in das Haus gezogen, hat aber schnell Anschluss gefunden. „Es ist richtig toll hier“, sagt die 79-Jährige. „Silvester wurde ich zum Beispiel spontan von Nachbarn abgeholt, dann haben wir bis 5 Uhr morgens gefeiert.“

Ein gutes Verhältnis zu ihren Nachbarn ist auch Corinna Wirth wichtig. „Ich finde es schön, wenn man einander kennt und nicht alles so anonym ist“, sagt die 58-Jährige. Sie spreche deshalb gern andere Bewohner an, eine Freundschaft entstand an der Mülltonne. „Mittlerweile gehen wir zusammen Kaffee trinken und machen Ausflüge.“

Lebenslange Wohngarantie

Wirth hat auch andere Erfahrungen gemacht. Vor neun Jahren ist sie aus Hamburg nach Ahrensburg gezogen – zunächst in ein Wohnprojekt im Stadtteil Wulfsdorf. Sie wollte nicht mehr so isoliert leben wie in der Großstadt. Doch ihre Hoffnungen erfüllten sich nicht, die Nachbarschaft habe nicht so gut funktioniert wie erwartet. Wirth wechselte in eine innenstadtnahe Wohnung. „Weil die Miete angehoben wurde, musste ich mir etwas Neues suchen.“ Im März 2017 zog sie in den L-förmigen Neubau an der Hermann-Löns-Straße. Hier zahlt sie nun zehn Euro pro Quadratmeter. Für Elke und Johann Dittmar war auch die Garantie der Baugenossenschaft wichtig, in der Wohnung lebenslang wohnen zu dürfen. „Wir wollen nicht mit 90 Jahren plötzlich auf der Straße stehen.“

Etwas gewöhnungsbedürftig sei nur die Nähe zur Berufsschule. Mal parkten Schüler mit ihren Autos den Privatparkplatz voll, mal belegten sie die Fahrradständer. Doch es gebe auch schöne Geschichten. „Einmal haben Schüler bei uns geklingelt, um sich ihre Schule vom dritten Stock aus anzusehen und Fotos zu machen“, sagt Elke Dittmar. Ein paar Tage später klingelten sie erneut, um zu erzählen, dass sie eine Eins für das Referat bekommen hätten. „Danach haben sie mich eine Zeit lang auf der Straße immer mit ,Hallo, Omi!’ begrüßt.“

77 neue Wohnungen werden zurzeit noch gebaut, weitere sind geplant

Der Neuen Lübecker gehören im Reeshoop-Viertel rund 800 Wohnungen mit gut 50.000 Quadratmeter Wohnfläche. Im ersten Bauabschnitt sind Ende 2013 an Hermann-Löns-Straße und Ostpreußenweg 56 neue Wohnungen entstanden. Im März 2017 kamen im zweiten Bauabschnitt an Hermann-Löns-Straße, Immanuel-Kant-Straße und Pommernweg 70 weitere hinzu.

Derzeit wird im dritten Bauabschnitt auf einem 7400 Quadratmeter großen Grundstück zwischen Pommernweg, Immanuel-Kant-Straße und Ostpreußenweg gebaut. Die 77 Wohnungen sollen bis Mitte 2020 bezugsfertig sein. Sie werden 46 bis 113 Quadratmeter groß sein. 33 Wohnungen sind laut Baugenossenschaft bereits reserviert. Die Kaltmieten betragen in den Neubauten, je nach Abschnitt und Stockwerk, 8,75 bis 11,90 Euro pro Quadratmeter.

Bisher hat die Neue Lübecker im Reeshoop 37,2 Millionen Euro investiert. Im vierten Bauabschnitt sollen zehn Millionen Euro hinzukommen. Baubeginn für die 55 bis 60 Wohnungen an der Immanuel-Kant-Straße soll frühestens im Mai 2021 sein. Auch die übrigen Bestandsgebäude an der Straße sollen ersetzt werden, aber erst „sehr viel später“. Der Zeitplan für die geplante Aufstockung von acht Wohnblocks südlich der Hermann-Löns-Straße steht laut Genossenschaft noch nicht fest. Sie sollen von vier auf sechs Geschosse erhöht werden (84 neue Wohnungen).