Ahrensburg: Wandeln von Konzert zu Konzert

Ahrensburg.. Drei Konzerte an drei Orten – das klingt zunächst nicht ungewöhnlich. Besonders wird es aber, wenn alle Konzerte zeitgleich über die Bühne gehen und die Besucher aufgefordert sind, zwischen den einzelnen Darbietungen hin- und herzuwandeln. Unter dem Motto „Tastenzauber“ gibt es in diesem Jahr das 6. Ahrensburger Wandelkonzert. Am Sonntag, 1. September, stehen Tasteninstrumente im Vordergrund.

Auch in diesem Jahr wird Vielfalt geboten: ein klassisches Konzert mit zwei Orgeln, eine niederländische Boogie-Woogie-Pianistin und Alte Musik auf dem Cembalo. Michael Sarach, Bürgermeister von Ahrensburg, gibt sich optimistisch: „Die Programme der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Qualität gezeigt werden kann. Die Erfolgsgeschichte wollen wir fortsetzen.“

Das Konzept: In Schloss, Marstall und Schlosskirche spielen Musiker ihre Konzerte. Die Zuschauer wandern zwischen den Auftritten in Gruppen umher, wodurch ein eigenes Ambiente entsteht. Die Auftritte beginnen zeitgleich um 17 Uhr. Im Anschluss können die Besucher im Marstall über das Erlebte miteinander sprechen. Ins Leben gerufen wurde das Wandelkonzert vor einigen Jahren vom Ahrensburger Schlossensemble. Dieses will mit dem Zusammenschluss unter anderem die Kultur- und Jugendarbeit in der Stadt fördern.

Zu hören sind Orgelklänge, Boogie-Woogie und Alte Musik

Mit der Königin der Instrumente in gleich zweifacher Ausführung wird die Schlosskirche beschallt. Andreas Fabienke, der unter anderem Kirchenmusik in Heidelberg und Trossingen studiert hat, arbeitet mittlerweile in Hamburg-Wandsbek in der Kreuzkirche. Sein musikalischer Partner Christian Bechmann ist auf Sylt aufgewachsen und hat sich dort schon früh für die Musik entschieden. Der Entschluss, Kirchen- und Schulmusik zu studieren, folgte. Eine Besonderheit soll der Dialog zwischen den beiden Orgeln sein. Dabei sollen eine stattliche Stellwagen/Marcussen-Orgel von 1640 bzw. 1969 und eine im Vergleich winzige Truhenorgel von 2011 miteinander harmonieren.

Im Schloss wird Boogie-Woogie auf dem Flügel dargeboten. Die Niederländerin Anke Angel spielte bereits mit drei Jahren ihren ersten Blues auf dem Klavier. Mit einem Zwischenstopp in der Juristerei entschloss sie sich, dem Boogie-Woogie eine Chance zu geben. Mittlerweile ist die Musikerin in vielen Teilen Europas gefragt.

Christian Schäfer, Cembalist und Organist seit mehr als 40 Jahren, wird im Marstall spielen. Sein Instrument ist ein Nachbau eines flämischen, zweimanualigen Cembalos. Der Tonumfang eines Cembalo ist geringer als der eines üblichen Klaviers, außerdem zeichnet sich das Instrument durch einen deutlich helleren Klang aus. Moderiert wird das Konzert vom langjährigen Partner Schäfers, Martin Karl-Wagner.

Einrichtungen kooperieren miteinander

Marstall-Programmchef Armin Diedrichsen will mit dem Wandelkonzert auch die funktionale Verbundenheit des Schlosses, der Schlosskirche und des Marstalls zum Ausdruck bringen und diese Orte mehr Menschen vertraut machen. „Es ist erstaunlich – viele Menschen kennen das Gelände nicht richtig“, sagt Diedrichsen. Trotzdem sind mittlerweile über die Hälfte der 180 Karten vergriffen. „Die Veranstaltung etabliert sich über die Grenzen von Ahrensburg hinaus“, freut sich Michael Sarach. Mittlerweile kämen viele Besucher aus Hamburg und der Umgebung.

Wandelkonzerte So 1.9., 17.00, Schloss (Lübecker Straße 1), Marstall (Lübecker Straße 8) und Schlosskirche (Am Alten Markt 7), Karte 20,– im Vvk.: Buchhandlung Stojan, Hagener Allee 3 a, und unter www.marstall-ahrensburg.de