Naturschützer warnen weiter vor giftigen Raupen

Wieder wurden Nester des Eichenprozessionsspinners in der Gemeinde Wentorf in direkter Nachbarschaft zum Kreis Stormarn entdeckt.

Wentorf.. Der Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner an der Stormarner Kreisgrenze geht weiter. Die Stiftung Naturschutz hat zu Wochenbeginn Warnschilder am Hauptweg in der Wentorfer Lohe aufstellen lassen. Laut Biologe Bernd Struwe-Juhl handelt es sich dort um ein kleines Vorkommen, er sagt: „Es wurden sieben Gespinstnester an fünf Bäumen festgestellt. Die Raupennester sind zwar leer und die Raupen haben sich bereits verpuppt. Nichtsdestotrotz wollen wir den Besuchern einen Hinweis geben.“ Denn die Brennhaare der Raupen lösen Hautreizungen und teils heftige allergische Reaktionen aus.

Die Gemeinde Wentorf, auf deren Gebiet ebenfalls einzelne Nester nahe dem Regenrückhaltebecken am Friedrichsruher Weg gefunden wurden, hat einen Schädlingsbekämpfer beauftragt, der die Raupennester entfernen und entsorgen soll. Das Ordnungsamt argumentiert damit, dass die Öffentlichkeit nicht gefährdet werden dürfe. Denn auch verlassene Nester könnten noch Nesselhaare der Raupen enthalten. Laut Struwe-Juhl fliegen die Nachtfalter im August und September aus und legen ihre Eier in die Baumspitzen. Wie es im nächsten Jahr weitergeht mit der Verbreitung des Eichenprozessionsspinners, hänge von der Witterung und den Fressfeinden ab. Dazu zählen bestimmte Insekten wie der Große Puppenräuber, Schlupf- und Brackwespen sowie der Kuckuck, dem das Gift der Nesselhaare nicht schadet.