Tipps & Termine Konzert bis Radtour – das ist in Stormarn los

Floriane Peycelon (v. l.), Haydn Rawstron und Dorothee Jansen treten im Salon des Herrenhauses Neverstaven am Sonnabend, 27., und Mittwoch, 31. Juli, auf.

Egal ob klassische Musik in Travenbrück, Malerei in Reinbek oder Radtour um Ahrensburg. Das wird Ihnen in diesen Tagen geboten.