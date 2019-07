„My home is my castle“

Sabaheta Manz (v. l.), Götz Westphal und Antje Karstens präsentieren das neue Logo. Über dem Schriftzug „My home is my castle“ prangt eine Skizze des Ahrensburger Schlosses.

„My home is my castle“: Mit diesem Slogan will der Vorstand des Ahrensburger Stadtforums künftig für die Schlossstadt werben.