Ahrensburger wird niedergeschlagen und ausgeraubt

Ahrensburg. Brutaler Raubüberfall in Ahrensburg: Drei Männer haben am Montagabend einen 24-Jährigen attackiert und Bargeld sowie Papiere erbeutet. Das Opfer war auf dem Heimweg, als die Angreifer es gegen 22.25 Uhr an der Hagener Allee auf Höhe der Bushaltestelle mit einem unvermittelten Tritt gegen die Brust zu Boden brachten. Als der 24-Jährige aufstand, schlugen ihm die drei Männer mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Die drei Täter flüchteten die Hagener Allee entlang, in Richtung Forsthof Hagen und Innenstadt.

Zwei der Verbrecher trugen weiße T-Shirts

Bei dem Angriff verlor das Opfer sein Portemonnaie. Als er es wiederfand, fehlten persönliche Papiere und ein Geldbetrag, über dessen Höhe die Polizei bislang keine Angaben machte. Der 24-jährige wurde durch den Angriff im Gesicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Opfer konnte die Täter nur vage beschreiben: Zwei Personen trugen weiße T-Shirts, die dritte ein dunkles. Einer der Männer führte ein Fahrrad mit sich, er trug eine Trainingshose und ein weißes Cappy. Eine Person führte eine Trainingstasche mit sich.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer kann Angaben zur der Tat oder den Tätern machen? Wem sind drei junge Männer aufgefallen, auf die die Beschreibung zutrifft? Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04102/809-0 entgegen.