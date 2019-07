Tipps & Termine Exkursion bis Vernissage – das ist in Stormarn los

Mit etwas Glück können Teilnehmer bei einem Spaziergang durch das Naturschutzgebiet Höltigbaum am kommenden Sonntag (14. Juli) Grashüpfer wie diesen erleben.

Spaziergang führt in die Geheimnisse des Naturschutzgebiets Höltigbaum ein, Vernissage in Bad Oldesloe in die Welt der Kunst.