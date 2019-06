Seit Mitte Mai läuft der vierte Bauabschnitt des Breitbandausbaus in Bargteheide. Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht (v.l.), Bürgervorsteherin Cornelia Harmuth, Bauleiter Wolfgang Babel und Matthias Schubert, Leiter VS Media, versammelten sich zum Baustart in der Holsteiner Straße