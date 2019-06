Tipps und Termine Schon etwas vor? Das ist in Stormarn und Umgebung los

Die Freiwillige Feuerwehr Elmenhorst feiert ihr traditionelles Pfingstkonzert am Gemeindezentrum.

Ein Konzert in Elmenhorst, ein Museumsbesuch in Hoisdorf oder ein Comedy-Abend in Basthorst? Das Abendblatt informiert.