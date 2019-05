Die Beamten wollten den 42 Jahre alten Fahrer in der Nacht zu Dienstag kontrollieren. Dieser gab Gas und raste durch die Wohngebiete.

Die Polizei konnte den 24-Jährigen letztlich in Hamburg-Jenfeld stoppen und festnehmen (Symbolfoto)

Verfolgungsfahrt Betrunkener Audi-Fahrer flüchtet in Glinde vor der Polizei

Glinde. Ein 42 Jahre alter Hamburger hat sich in der Nacht zu Dienstag eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei in Glinde geliefert. Den Beamten war gegen 0.35 Uhr ein Audi Q 7 im Glinder Stadtgebiet aufgefallen. Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, gab dieser plötzlich Gas und raste in Richtung Oststeinbek davon.

Laut der Streifenwagenbesatzung fuhr der Audi-Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Oststeinbek, wendete dort und fuhr zurück nach Glinde. Von dort ging es dann wieder Richtung Oststeinbek und Hamburg. Rote Ampeln und andere Vorfahrtsregelungen habe er dabei missachtet. Auch durch Wohngebiete sei er gerast, ohne das Tempo zu drosseln.

Der Mann soll auch Drogen konsumiert haben

In einer Sackgasse in Hamburg-Jenfeld endete letztlich die Verfolgungsfahrt. Bei der Festnahme stellten die Polizisten Atemalkoholgeruch bei dem Hamburger fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Zudem ergaben sich für die Beamten Anzeichen dafür, dass der Mann auch Drogen konsumiert hatte.

Auf der Polizeiwache wurde ihm von einem Arzt Blut abgenommen. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein.