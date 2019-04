Künstlerin Maya Raue tritt am Sonntag um 15.30 Uhr mit dem kleinen Piraten Kollin Kläff in der Wassermühle in Trittau auf.

Puppentheater in Trittau, Gitarren-Solo in Ahrensburg und Brotbacken in Hoisdorf. Das können Sie in diesen Tagen unternehmen.