Am Wochenende

Am Wochenende Trittau lädt zum Ostermarkt rund um die Wassermühle ein

Unter Anleitung von Dag Wixforth versuchen sich Kinder beim österlichen Frühlingsmarkt in Trittau in der alten Handwerkskunst des Drechselns.

Gelände am Kulturzentrum verwandelt sich in Ausstellungsort für Kunsthandwerker. Viele Geschäfte haben am Sonntag geöffnet.