Tipps & Termine Bauchtanz bis Studienfahrt – das ist in Stormarn los

Am kommenden Wochenende (2. und 3. Februar) werden Interessierte in die Kunst des Bauchtanzes eingeweiht.

Bauchtanz in Reinbek, Studienfahrten von Bad Oldesloe aus und Jazz in Ahrensburg. Das können Sie in diesen Tagen erleben.